Svētdiena, 11. jūlijs, 2021 10:08

Kapusvētku norises laiks Jumpravā, Lielvārdē, Lēdmanē 2021.gada vasarā

Kapusvētku norises laiks Jumpravā, Lielvārdē, Lēdmanē 2021.gada vasarā

Jumpravas kapos31. jūlijā, plkst. 15:00 – Jumpravas ev.lut. draudzes kapusvētki22. augustā, plkst. 15:00 Katoļu draudzes kapusvētki - sv. Mise kapličā un aizlūgums par mirušajiem.

Lielvārdes katoļu kapos:
1.augustā, plkst. 11:00 sv. Mise kapsētā (stipra lietus gadījumā - baznīcā),
plkst. 13:00 Vesperes un Procesija par mirušajiem kapsētā.

Lāčplēša kapos:
1. augustā, plkst. 14:00

Lēdmanes kapos
28. augustā, plkst. 15:30

