Šī gada kongresa moto bija "Ticības balss. Dzirdēt. Ticēt. Sludināt". Kā uzrunājot klātesošos, teica kongresa vadītājs Mārcis Zīverts: "Cilvēki un sabiedrība, kas ir mums apkārt, sagaida no draudzes to, ka viņi var no tās sadzirdēt arī Dieva balsi. To var sadzirdēt tad, kad notiek apstāšanās un ieklausīšanās. Kalpotāji un garīdznieki ir tie, kas savukārt dzirdēto nodod tālāk un paskaidro.
Kongresa dienas kārtībā notika arī mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana, aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem, LBDS emeritēto garīdznieku sveikšana, vairāku goda apliecinājumu izsniegšana draudžu mācītājiem, iepazīstināšana ar Ikšķiles baptistu draudzi un Daugavpils baptistu draudzi, kā arī uzklausītas LBDS nozaru aktualitātes.
Tās esot vienmēr labas un priecīgas ziņas, ka baptistu saime var paplašināties. To uzsvēra kongresa vadītājs Mārcis Zīverts, sveicot topošās draudzes. Vaicāts, kā radās ideja par Ikšķiles baptistu draudzes nepieciešamību, mācītājs Elmārs Pļaviņš norāda, ka "Ideja radās Kristum, es esmu tikai turpinātājs. Dievs man deva iespēju tur aizbraukt dzīvot, un, ja jau es tur dzīvoju, tad ir jādibina arī draudze."
Elmārs Pļaviņš norāda, ka viens no izaicinājumiem jaunas draudzes izveidē ir arvien jaunu cilvēku piesaiste "Negribas piedzīvot, ka draudze kļūst mazāka. Tā ir mana lūgšana katru reizi ejot pa Ikšķiles ielām, lai Dievs uzrunā tos cilvēkus. Dažkārt piedzīvoju brīnumus sarunās ar cilvēkiem. Tas ir Dieva darbs, veidot draudzi, bet mums mācītājiem - neatslābt šādās lokālās vietās."
Jaunizveidotās Ikšķiles baptistu draudzes mācītājs Elmārs Pļaviņš apliecina, ka bez Dieva svē'tibas neiztikt ne vienu dienu. Attēls - ekrānšāviņš no LBDS kongresa video
Kongresa dalībnieki iepazīstas un aizlūdz par jaunajiem licenci saņēmušajiem sludinātājiem dažādās Latvijas draudzēs. Attēls - ekrānšāviņš no LBDS kongresa video
Katrā kongresā tiek īpaši arī izcelti kādi garīdznieki un viņu lielais mūža devums LBDS draudžu kalpošanā. Kā uzsvēra K.Šterns: "Reizēm tie ir garīdznieki, reizēm tie ir ierindas kalpotāji." Viņš, uzsverot lielo nozīmi daudzu dvēseļu glābšanā ar Dieva Vārdu un dziesmām, īpaši pateicās un mūža ieguldījuma apliecīnājumu pasniedza LBDS mācītājam emeritus Jānim Pallo.
Viņa kalpošanai un personībai īpaši veidotajā video tika stāstīts: "Jānis Pallo varēja būt operas solists. Bet tomēr viņš kļuva par māčitāju. Kā sludinātājs stājās amatā 1980. gadā, bet par māčitāju tika ordinēts 1985. gadā. Viņš par savām garīgajām mājām sauc Āgenskalna baptistu draudzi, kur jau 13 gados sāka dziedāt korī."
Pats Pallo atceras, kā šajā draudzē vispirms tapa par jauniešu Bībeles studiju vadītāju, tad solistu, kora diriģentu. Visu mūžu strādājis arī par automehāniķi. Lielu mūža un kalpošanas mūža posmu pavadījis Mērsraga draudzē - 35 gadus. Kalpošanas iesākumā šajā draudzē bija 17 cilvēki ar vidējo vecumu 75 gadi. Laikam ejot Mērsraga baptistu draudze kļuva par garīgo centru un arī sociālā atbalsta punktu un par vietu, kur vietējie varēja nākt apgūt Bībeles mācību.
Arī pēc šī LBDS kongresa kalpošanu LBDS kā bīskaps turpina Kaspars Šterns, kurš šajā amatā tika ievēlēts 2018. gada maija kongresā. Stājoties amatā jaunais bīskaps pauda apņēmību nākamajos gados turpināt darīt to, kas jau ir iesākts un strādāt pie trīs svarīgākajiem virzieniem: draudžu stiprināšanas, jaunu draudžu veidošanas un jaunu vadītāju sagatavošanas.