Latvijas Romas Katoļu baznīca informē, ka Pelnu trešdienas dievkalpojumā ticīgajiem uz galvas tiks kaisīti pelni, kas simbolizē grēku, vājību un nepilnību. Savukārt 40 gavēņa dienas ir laiks, kurā ar lūgšanu, sirdsapziņas izmeklēšanu, gandarīšanu un labu darbu veikšanu var sagatavoties Kristus augšāmcelšanās svētkiem.
Jau vairākus gadus portāls "katolis.lv" veido gavēņa laika kalendāru, piedāvājot lūgšanu, pārdomu un labu darbu idejas. Šogad, ņemot vērā, ka tiks svinēta valsts simtgade, gavēņa kalendārs ir veltīts tieši Latvijas simtgadei. Kalendārā ir citētas dažādu Latvijas garīgo autoritāšu pārdomas.
Lielajam gavēnim pārdomas piedāvā arī pāvests Francisks. Šī gada Lielā gavēņa vēstījumā, kura tēma ir "Tā kā vairosies netaisnības, daudzos izdzisīs mīlestība", viņš aicina pārdomāt, kādi ir viltus pravieši mūsu dzīvē un vai neesam šo praviešu sludināto melu apdraudēti. Viltus pravieši var būt kā "čūsku vārdotāji", "kas izmanto cilvēku emocijas, lai paverdzinātu citus un virzītu tur, kur paši vēlas". Citi ir "šarlatāni", kas "piedāvā vieglus un momentānus risinājumus ciešanām, kas tomēr izrādās pilnīgi neefektīvi".
Turpinot mīlestības tēmu, pāvests pauž pārliecību, ka mūsu sirdīs dziest tuvākmīlestība. "Pati radība ir klusa liecība šai tuvākmīlestības atdzišanai - zemi ir saindējuši bezrūpīgi vai apzināti izmesti atkritumi; jūrām [..] par nožēlu ir jāslēpj līķi no daudzu piespiedu migrāciju kuģu bojāejām; debesis, kuras Dieva plānā apdzied Viņa godību, ir piepildītas mašīnām, kas rada nāves lietu," paudis pāvests.
Pāvests ir pārliecināts, ka, lai situāciju mainītu, varam lūgties, dot žēlsirdības dāvanas un gavēt. Lūgšana dos iespēju "no savām sirdīm izravēt mūsu slēptos melus un egoisma formas", dāvanu došana dos spēku atbrīvoties no alkatības un atklāt, ka tas, kas pieder man, nav tikai mans, savukārt gavēšana novājinās tendenci būt vardarbīgiem, palīdzēs veicināt mūsu pašu izaugsmi un atdzīvinās alkas "pēc paklausības Dievam, kurš vienīgais ir spējīgs remdēt mūsu izsalkumu".
Ne visi ticīgie, ņemot vērā šobrīd valdošo neskaidro situāciju, varēs piedalīties draudzes liturģijā, tādēļ klātesošie varēs paņemt svētītos pelnus uz mājām. Pelnu trešdienas vakarā savā mājas Baznīcā – ģimenē – būtu vēlams uzsākt šo četrdesmit dienu sagatavošanās laiku Kristus augšāmcelšanās svētkiem ar sekojošu gandarīšanas liturģiju.
Pelnu trešdienas liturģija mājās- vairāk šeit: