Piektdiena, 24.10.2025 09:52
Modrīte, Mudrīte, Renāte
Piektdiena, 24.10.2025 09:52
Modrīte, Mudrīte, Renāte
Piektdiena, 24. oktobris, 2025 08:08

Katoļu un luterāņu bīskapi stiprina sadarbību un kopīgas nākotnes ieceres

Viktorija Slavinska-Kostigova
Katoļu un luterāņu bīskapi stiprina sadarbību un kopīgas nākotnes ieceres
LRKB un LELB bīskapi, attēls no LELB arhīva
Piektdiena, 24. oktobris, 2025 08:08

Katoļu un luterāņu bīskapi stiprina sadarbību un kopīgas nākotnes ieceres

Viktorija Slavinska-Kostigova

Jau trešo reizi kopā nāca bīskapi no Latvijas Romas katoļu Baznīcas (LRKB) Bīskapu konferences un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Bīskapu kolēģijas. Šoreiz tikšanās vieta un laiks bija rekolekciju mājā Līvbērzē no 20. līdz 22. oktobrim. Kopīgās lūgšanās bīskapi aizlūdza par Latviju - par Baznīcas liecību un Kristus Evaņģēlija spēku mūsu zemē, par taisnīgu mieru Ukrainā, par garīdznieku un laju kalpošanu, kā arī par draudzēm abās Baznīcās.

Tikšanās mērķis bija stiprināt attiecības - kopīgi lūgt Dievu, dalīties pieredzē par abu Baznīcu dzīvi un attīstību, pārrunāt aktuālos izaicinājumus, kā arī vienoties par iespējamiem pasākumiem un iecerēm turpmākai sadarbībai.

Sarunās bīskapi runāja par Baznīcas klātbūtni sabiedrībā un kalpošanu cilvēkiem. Īpaša uzmanība tika veltīta kapelānu darba attīstībai slimnīcās, ieslodzījuma vietās, glābšanas dienestos un bruņotajos spēkos. Tāpat bīskapi runāja par to, kā atjaunot un nostiprināt regulāru dialogu ar valsti. Bīskapi pievērsās arī RARZI un Lutera akadēmijas sadarbībai akadēmisku konferenču formā, gatavojoties Augsburgas ticības apliecības 500. gadadienai, ko atzīmēsim 2030. gadā.

Nākamā LELB un LRKB bīskapu tikšanās paredzēta nākamā gada rudenī LELB Sv. Gregora misijas centrā Saldū.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?