Tikšanās mērķis bija stiprināt attiecības - kopīgi lūgt Dievu, dalīties pieredzē par abu Baznīcu dzīvi un attīstību, pārrunāt aktuālos izaicinājumus, kā arī vienoties par iespējamiem pasākumiem un iecerēm turpmākai sadarbībai.
Sarunās bīskapi runāja par Baznīcas klātbūtni sabiedrībā un kalpošanu cilvēkiem. Īpaša uzmanība tika veltīta kapelānu darba attīstībai slimnīcās, ieslodzījuma vietās, glābšanas dienestos un bruņotajos spēkos. Tāpat bīskapi runāja par to, kā atjaunot un nostiprināt regulāru dialogu ar valsti. Bīskapi pievērsās arī RARZI un Lutera akadēmijas sadarbībai akadēmisku konferenču formā, gatavojoties Augsburgas ticības apliecības 500. gadadienai, ko atzīmēsim 2030. gadā.
Nākamā LELB un LRKB bīskapu tikšanās paredzēta nākamā gada rudenī LELB Sv. Gregora misijas centrā Saldū.