Katra mēneša pirmajā piektdienā Ogrē notiek vīru sapulces

Šajā reizē ar dziesmām uzrunās mūziķis Valdis Indrišonoks, ar dzīves stāstu dalīsies Raimonds Laucenieks, savukārt Dieva Vārdu sludinās mācītājs Lauris Grīns. Vakars tiks iesākts ar garšīgām vakariņām. Vīru sapulcēs var piedalīties ikviens, neatkarīgi no vecuma, ticības pieredzes un ģimenes statusa. Šos vakarus apmeklē vidēji no 60 līdz 100 dalībniekiem no dažādām Latvijas vietām. Kā stāsta viens no vīru tikšanās organizatoriem Ints Lazdiņš, šie vakari ir par lielu stiprinājumu vīriešiem. Par to, kā no bezcerības un pašnāvības domām, atnākot uz tikšanos, atgriezusies cerība un dzīvotprieks, ir liecinājis arī kāds no vakara apmeklētājiem.





Vīru sapulces organizē Ogres kristiešu draudze “Vārda Spēks” sadarbībā ar citu draudžu mācītājiem un kalpotājiem. Tās parasti notiek katra mēneša pirmajā piektdienā. Īpaši tiek aicināti vīri no Ogres un tuvākās apkārtnes, lai iepazītos un būtu par svētību viens otram. Pieteikšanās pa tālruni 22825084 (mācītājs Agris Ginko) vai 29233345 (Ints Lazdiņš).