Galvenā vēlme, organizējot šos pasākumus, ir apvienot mammas, kuras vēlas audzināt bērnus apzināti un balstīt ģimeni uz patiesām, tradicionālām vērtībām. Madara redz šos pasākumus kā vidi, kurā atbraukušās mammas var kopā mācīties, dalīties pieredzē un veidot tādu kā atbalsta tīklu. katrā no tikšanās reizēm ir atvērta iespēja citas mammas iepazīstināt ar saviem talantiem, produktiem un pakalpojumiem.
"Mēs vēlamies dod mammām iespēju sanākt kopā, lai atbalstītu viena otru un veidotu modernu ciemu, jo opcija saņemt reālu atbalstu no radiniekiem un radu ciema ir ļoti limitēta. Digitālajā laikmetā sastopamies ar fenomenu, ka ir ērti, ka viss ir attālināti, tai pat laikā esam "kopistiski vientuļas" un ar vēlmi tikt saprastas - tāpēc tiekamies tieši klātienē, vaigu vaigā," kārtējās tikšanās reizes pamatojumu dod viena no pasākuma organizatorēm Madara Šteina.
Pasākuma organizatore, mamma un fotogrāfe Madara Šteina
Madara atsauc atmiņā veiksmīgās jau četras mammu kopā sanākšanas reizes. Pirmais šāds mammu pasākums bija Siguldas novadā, otrais - Rīgā, trešais - Jelgavas novadā, ceturtais - Cēsu.
Rīkot mammu pasākumu tieši reģionos nav nejauša izvēle.
"Rīga ir piesātināta ar dažādām iespējām, turpretī reģionos mammām bieži trūkst iespēju, kur satikties ar citām, tādēļ vēlamies apvienot mammas un parādīt, ka neesam vienas ar savām rūpēm. Šajā sestdienā tā būs Ogre, jo vairākas mūsu mammas, kas līdz šim pievienojušās, brauca tieši no Ogres. Esam ļoti pateicīgi arī šai Ogres draudzei, kas ir ļoti pretimnākoša mūs ielaist viņu telpās," stāsta Madara.
Ogrē šajā sestdienā jau no plkst.12.00 ar savām liecībām un pieredzes stāstiem dalīsies divas mammas - žurnāliste un četru bērnu mamma Viktorija Slavinska-Kostigova no Gulbenes un Āgenskalna baptistu draudzes locekle, ikdienā RTU un organizācijā "Tilta resursi" strādājošā trīs bērnu mamma Nora Rautmane.