Tekstilmāksliniece sākotnēji apguvusi gobelēnu aušanu, vēlāk pievērsusies stikla kompozīciju veidošanai, bet pēdējos gados īpaši aizrāvusies ar izšūšanu. Tā nu ir kļuvusi par viņas galveno izteiksmes formu.
Autores radošais darbs ir cieši saistīts ar dziļu ticību – pārliecību, ka spēja radīt, mācīties un turpināt darboties arī pēc nopietnām veselības pārbaudēm ir Dieva dāvana. Ticība caurvij ikvienu darbu, un mākslas radīšana kļuvusi par personīgu misiju – ar skaistuma un garīga vēstījuma palīdzību uzrunāt cilvēku sirdis.
Apkārtējie zina, ka katrs no šiem darbiem tapis ar lielu rūpību un pacietību. Vispirms iecere tiek uzgleznota krāsās, pēc tam pārnesta uz auduma un izšūta, izmantojot vilnas, mulinē vai zīda diegus. Šis process prasa precizitāti, koncentrēšanos un iekšēju mieru.
Interesenti iegriezties dievnamā Brīvības ielā 51 var ceturtdienās 18:00-20:00, piektdienās 15:00-19:00, sestdienās 10:00-15:00 un protams, svētdienu rītos.