Ceturtdiena, 26.02.2026 15:24
Aurēlija, Evelīna, Mētra
Ceturtdiena, 26.02.2026 15:24
Aurēlija, Evelīna, Mētra
Ceturtdiena, 26. februāris, 2026 10:02

Kompozīcijas ar Bībeles ainām - unikāla izstāde Ogres luteriskajā dievnamā

Viktorija Slavinska-Kostigova
Kompozīcijas ar Bībeles ainām - unikāla izstāde Ogres luteriskajā dievnamā
Publicitātes foto
Ceturtdiena, 26. februāris, 2026 10:02

Kompozīcijas ar Bībeles ainām - unikāla izstāde Ogres luteriskajā dievnamā

Viktorija Slavinska-Kostigova

Ogres ev.lut.baznīcā aplūkojama kāda īpaša izšūtu gleznu izstāde. Pati tekstilmāksliniece vēlas palikt anonīma, tā teikt - lai caur darbiem cilvēki vairāk domātu par ticību un Dievu. Rūpīgi izšūtajās kompozīcijās atainotas Bībeles ainas, ko papildina trāpīgi Svēto Rakstu citāti. Darbos jūtama pārliecība, ka pēc tumsas vienmēr aust gaisma, un tajos atspoguļojas arī līdzpārdzīvojums par mūsdienu notikumiem pasaulē. Baznīcas nams atvērts gan dievkalpojuma laikā svētdienās 9:00-12.00, gan šobrīd vēl citās dienās, kurās katrs ogrēnietis aicināts ienākt un aplūkot iekštelpā izkārtotos darbus.

Tekstilmāksliniece sākotnēji apguvusi gobelēnu aušanu, vēlāk pievērsusies stikla kompozīciju veidošanai, bet pēdējos gados īpaši aizrāvusies ar izšūšanu. Tā nu ir kļuvusi par viņas galveno izteiksmes formu.

Autores radošais darbs ir cieši saistīts ar dziļu ticību – pārliecību, ka spēja radīt, mācīties un turpināt darboties arī pēc nopietnām veselības pārbaudēm ir Dieva dāvana. Ticība caurvij ikvienu darbu, un mākslas radīšana kļuvusi par personīgu misiju – ar skaistuma un garīga vēstījuma palīdzību uzrunāt cilvēku sirdis.

Apkārtējie zina, ka katrs no šiem darbiem tapis ar lielu rūpību un pacietību. Vispirms iecere tiek uzgleznota krāsās, pēc tam pārnesta uz auduma un izšūta, izmantojot vilnas, mulinē vai zīda diegus. Šis process prasa precizitāti, koncentrēšanos un iekšēju mieru.

Interesenti iegriezties dievnamā Brīvības ielā 51 var ceturtdienās 18:00-20:00, piektdienās 15:00-19:00, sestdienās 10:00-15:00 un protams, svētdienu rītos.
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?