Atklāšanas koncerts „Pirmatskaņojumi” 14. augusta vakarā norisināsies Rīgas Sv. Pētera baznīcā. Festivāls turpināsies 29. augustā Viļakas katoļu baznīcā ar kora „Latvija” un tā mākslinieciskā vadītāja Māra Sirmā koncertu, kurā tiks atskaņots viens no spilgtākajiem 20. gadsimta garīgās mūzikas opusiem – šveiciešu komponista Franka Martēna Mesa dubultkorim a cappella, kā arī latviešu komponistu programma. Koncertu Viļakā klausītājiem būs iespēja apmeklēt bez ieejas maksas. Rīgas Sv. Pētera baznīcā 4. septembrī izskanēs koncertprogramma „POGA. Brāmss un Montalbeti”. Noslēguma koncerts „VASKAM 80” 10. septembrī Rīgas Domā izskanēs, godinot komponista Pētera Vaska muzikālo devumu un jaunradi.
Svētdiena, 2. augusts, 2026 12:53
Koris „Latvija” organizē Starptautisko Garīgās mūzikas festivālu
Arī šogad Valsts Akadēmiskais koris „Latvija” organizē Starptautisko Garīgās mūzikas festivālu, kas no 14. augsta līdz 10. septembrim ar četriem koncertiem izskanēs baznīcās Rīgā un Viļakā. Šogad tas būs jau 29. Starptautiskais Garīgās mūzikas festivāls.