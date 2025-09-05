Piektdiena, 05.09.2025 14:04
Krievijas tiesa piespriež cietumsodu mācītājam par aicinājumu nekarot

Ilustratīvs attēls: unsplash.com
Krievijas tiesa piespriedusi 63 gadus vecajam Vasarsvētku draudzes mācītājam Nikolajam Romaņukam četru gadu cietumsodu, atzīstot viņu par vainīgu apsūdzībās par "aicinājumiem veikt darbības pret valsts drošību", vēsta neatkarīgais Krievijas ziņu kanāls "SotaVision".

Krimināllietas iemesls bija baznīcas kanālā 2022.gada septembrī publicēts sprediķis, kurā mācītājs kritizēja iesaistīšanos karā. Viņš salīdzināja piedalīšanos karā ar grēcīgiem kārdinājumiem un aicināja draudzes locekļus nepiedalīties karadarbībā.

"Es teiktu tā, kad jums piedāvā devu, kad jums piedāvā alkohola pudeli vai izsūta pavēsti, ka jūs sūtīs karot, tas ir tas pats grēks, un tā pati narkotika, un tas pats sātans. (..) Atrodiet man Vecajā Derībā kaut vienu mājienu, ka mēs kaut kādā veidā varam piedalīties. Un nav svarīgi, kurš cars to aicina - Ukrainas cars, Amerikas cars vai arī to aicina mūsu cars," sprediķoja Romaņuks.

