Baznīcas vadītājs Svjatoslavs šo rīcību nosaucis par cinisku un zaimojošu, uzsverot, ka tas noticis Kristus augšāmcelšanās svētkos. Vienlaikus tiek ziņots par sistemātisku reliģisko vajāšanu okupētajās teritorijās, kur ticīgie, kas aizstāv savas tiesības uz reliģijas brīvību, var tikt sodīti pat ar 15 gadu cietumsodu.
Neskatoties uz draudiem, daļa vietējo iedzīvotāju turpina praktizēt savu ticību. Kā piemērs minēta Svitlana Loja, kura, ignorējot iebiedēšanu, regulāri apmeklē baznīcu un rūpējas par tās uzturēšanu.
Baznīca uzsver, ka šādi ticības un drosmes piemēri apliecina cilvēku nelokāmo garu un cerību, ka pat apspiesta patiesība un brīvība galu galā uzvarēs.