Viņš Pasaules Evaņģēliskajai alianses pārstāvjiem rādīja detalizētu kristietības izaugsmi atspoguļojošu prezentāciju. Delegāti, cita starpā, uzzināja, ka 1960. gadā evaņģēliskie kristieši veidoja tikai 8 % no visiem Kristus miesas locekļiem pasaulē. Džeisons Mandriks, kristiešu pētnieks no organizācijas Operation World, atklāja, ka šobrīd evaņēlisko kristiešu skaits pārsniedz 25 %. Pēc viņa aplēsēm, kopējais evaņģēlisko kristiešu skaits pasaulē ir no 600 līdz 650 miljoniem.
Pētnieks arī norādīja, ka aptuveni 70 % no visiem pasaules kristiešiem, daudzi no kuriem ir evaņģēliskie kristieši, dzīvo tieši Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā. Konkrēti Āfrikā šis pieaugums ir noticis līdztekus ar „strauju urbanizāciju”, kad daudzi kristieši no laukiem pārcēlušies uz pilsētām. Pētnieks arī izteica personīgo viedokli, ka kamēr evaņģēliskie kristieši turpinās uzskatīt par prioritātēm ģimeni un Evaņģēlija sludināšanu, šī izaugsme turpināsies.
Mandriks evaņģēliskās baznīcas Āfrikā raksturoja kā „dzīvīgas” un „strauji augošas”, un teica, ka teju 70 % no visa kristiešu skaita pieauguma pasaulē nāk no Āfrikas un ka pieauguma tempi šajā kontinentā ir „pārsteidzoši”.