Kristīgā bāreņu alianse svin 20 gadu kalpošanas jubileju

Kristīgā bāreņu alianse tika izveidota 2004. gadā Litlrokā, Arkanzasā, kad ar vēlmi “pamodināt” Baznīcu rūpēs par bāreņiem, satikās 29 garīgie draudžu vadītāji. Jau pēc trijiem gadiem šis skaits pieauga līdz 500. Saskaņā ar oficiālajiem datiem (“Adoption and Foster Care Analysis and Reporting System”) 2022. gadā ASV bērnu labklājības sistēmā atradās aptuveni 369 000 bērnu.

Kristīgās bāreņu alianses prezidents Džeds Medefinds (Jedd Medefind) jubilejas atklāšanas uzrunā sacīja, ka tas nav par to, ko mēs varam darīt Dievam, bet ko Dievs dara mūsos. Dieva griba ir, lai mēs tiktu izveidoti Dieva Dēla līdzībā. Viena no spilgtākajām liecībām ir par kādu baptistu draudzi, kur tās mācītājs un vēl 22 ģimenes adoptēja 77 bērnus. Šis brīnumainais stāsts ir uzņemts arī filmā “Sound of Hope: The Story of Possum Trot”, kas iznāca šogad.

20 gadu jubilejā tika prezentētas arī trīs slavēšanas dziesmas, kuras sarakstījuši mūziķi, kas paši savā ģimenē uzņēmuši bāreņus. Tās atklāj Dieva sirdi par bāreņiem un citiem neaizsargātajiem cilvēkiem. Tāpat svētkos notikusi divu grāmatu atklāšana, kas palīdzēs vecākiem, rūpējoties par bāreņiem.