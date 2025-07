Kristīgā mūzika atkal kļūst populāra plašākā sabiedrībā

Analītiķi uzskata, ka šī tendence atspoguļo plašāku sabiedrības pāreju uz konservatīvākām vērtībām izklaides jomā. Amerikas Savienoto Valstu Billboard populārāko dziesmu topa pirmajā vietā jau 20 nedēļas ir Aleksa Vorena (Alex Warren) dziesma par mīlestību. Aleks Vorens ir atklāts katolis un vienā no viņa nesen iznākušajām dziesmām “Bloodline” (“Asinslīnija”) atklāti piemin Dievu un norāda uz Kristus uzvaru. Šajā dziesmā ir šādi vārdi – neaizmirsti, ka Dievs vēl nav beidzis savu darbu pie tevis... Ak, mans brāli, tev nav jāseko pa savas asinslīnijas ceļiem(Don’t you forget, God’s not done with you yet… Oh, my brother, you don’t have to follow in your bloodline”).

Arī tādi kristīgie mākslinieki kā Brendons Leiks (Brandon Lake) un Forests Frenks (Forrest Frank) gūst panākumus plašākā sabiedrībā.Populārākās mūzikas un mūzikas jaunumu žurnāls un platforma Billboard arī ziņo, ka piecu gadu laikā kristīgās mūzikas straumēšanas apjoms visā pasaulē ir pieaudzis par 60%. Billboard šo kristīgās mūzikas atgriešanos sabiedrībā populārāko dziesmu sarakstos dēvē par “nopietnu atgriešanos”.