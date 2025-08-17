Būs atrakcijas, radošās darbnīcas un programma bērniem, kā arī moto triāla šovs, āra kafejnīcas un citi pārsteigumi. Kristīgās mūzikas festivāls “EPICENTRS” notiks svētdien, 31. augustā no pulksten 16:00 Rīgā, Bērzaunes ielā 6. Ieejas maksa ir 7 eiro, bērniem līdz 12 gadu vecumam bez maksas. Biļetes var iegādāties interneta vietnē priekavests.lv vai draudzes "Prieka Vēsts" grāmatu veikalā.
Sestdiena, 16. augusts, 2025 16:11
Kristīgās mūzikas festivālā “EPICENTRS” piedalīsies arī “Secondchance”
Jau vairākus gadus kristiešu draudze “Prieka Vēsts” Rīgā vasaras noslēgumu svin kristīgās mūzikas festivālā “EPICENTRS”. Šogad uzstāsies grupa “Secondchance”, Aivars un Kristofers Konuti, Eiksho, Elijs Goba un Valters Gleške ar slavētāju komandu.