Būs atrakcijas, radošās darbnīcas un programma bērniem, kā arī moto triāla šovs, āra kafejnīcas un citi pārsteigumi. Kristīgās mūzikas festivāls “EPICENTRS” notiks svētdien, 31. augustā no pulksten 16:00 Rīgā, Bērzaunes ielā 6. Ieejas maksa ir 7 eiro, bērniem līdz 12 gadu vecumam bez maksas. Biļetes var iegādāties interneta vietnē priekavests.lv vai draudzes "Prieka Vēsts" grāmatu veikalā.