2023. gada pavasarī tika izdots jaunākais Valda Indrišonoka albums „Tepat”, kurā apkopotas 12 jaunas dziesmas un sešu jau iepriekš dzirdētu dziesmu jaunās versijas. Iepriekšējais albums „Klusas sarunas ar Tevi” tika izdots 2006. gada decembrī.
Svētdiena, 21. decembris, 2025 07:54
Kristīgās mūzikas koncertā Jelgavā uzstāsies Valdis Indrišonoks
Sestdien, 27. decembrī, pulksten 16.00 Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Jelgavas Sv. Annas prokatedrālē norisināsies kristīgās mūzikas koncerts „Cik brīnišķīgs Tavs Vārds”, kurā uzstāsies Valdis Indrišonoks kopā ar citiem mūziķiem.