2023. gada pavasarī tika izdots jaunākais Valda Indrišonoka albums „Tepat”, kurā apkopotas 12 jaunas dziesmas un sešu jau iepriekš dzirdētu dziesmu jaunās versijas. Iepriekšējais albums „Klusas sarunas ar Tevi” tika izdots 2006. gada decembrī.