Otrdiena, 10. marts, 2026 11:06

Kuldīgas Baptistu draudze organizē pasākumu jauniešiem "Krustojums"

Kuldīgas Baptistu draudze organizē pasākumu jauniešiem “Krustojums”
Kuldīgas Baptistu draudze organizē pasākumu jauniešiem “Krustojums”

Kuldīgas Baptistu draudze 14.martā organizē sadraudzības pasākumu jauniešiem “Krustojums”, Kuldīgas Baptistu baznīcā Mucenieku ielā 21. Šī pasākuma īpašais viesis mācītājs Mārcis Zīverts.

Mācītājs Mārcis Zīverts runās par to, kā mazas, sīkas izvēles palīdz pieņemt lielākus lēmumus, kad nonākam dzīves krustcelēs.

Visa šī diena tiks pavadīta iepazīstot Dievu un viens otru caur pielūgsmi un slavēšanu, spēlēm, lekcijām un citām aktivitātēm, tai skaitā arī esot sadraudzībā kopīgās tējas pauzēs un pusdienās.

Plānotais pasākuma laiks: 11.00-20.00. Pieteikšanās jauniešu sadraudzības pasākumam "Krustojums" ir iespējama līdz 10.martam aizpildot anketu interneā šeit.

Sīkāka informācija atrodama Kuldīgas baptistu draudzes Facebook lapā.

