Projekta dalībnieki, daloties savā pieredzē, atzīst, ka tagad Bībeles lasīšana ir kļuvusi strukturēta, jo katru dienu grāmatzīmē ir norādīta rakstu vieta, ko izlasīt gan rītā, gan vakarā. Sabalansētais Bībeles lasīšanas plāns un iespēja krāt punktus grāmatām motivē Bībeli lasīt katru dienu. Prieku izraisa arī skaistais grāmatzīmju noformējums. Grāmatzīmēs attēlotās gleznas atbilstoši katram gadalaikam un dienas daļai sniedz īpašu noskaņu, padarot Dieva Vārda lasīšanu iedvesmojošu un iepriecinošu. Šajā projektā „Lasi ar draudzi” ikviens var iesaistīties, Rīgas Svētā Jāņa baznīcā paņemot vienu kastīti ar grāmatzīmēm, lasot un atbildot uz jautājumiem, kā arī krājot punktus, lai saņemtu Luterisma mantojuma fonda grāmatas. Plašāka informācija šeit.
Pirmdiena, 13. jūlijs, 2026 09:15
Lasi Bībeli katru dienu - Rīgas Svētā Jāņa draudze īsteno īpašu Bībeles lasīšanas projektu
Rīgas Svētā Jāņa draudze šogad īsteno īpašu Bībeles lasīšanas projektu, kas ir par svētību katram lasītājam atsevišķi un kā vienojošs ticības piedzīvojums draudzei kopumā. Projekts ir atvērts, un tajā var piedalīties arī interesenti no citām draudzēm.