Deviņu mēnešu laikā vēsturiskais dievnams ir piedzīvojis ievērojamas pārvērtības, sākot no jumta nomaiņas un apsildāmo grīdu izbūves līdz pat pilnīgi jaunam interjeram, kura centrā ir unikāla, no 20 000 gabaliņiem veidota mozaīkas altārglezna. Par paveikto, izaicinājumiem un draudzes nākotni stāsta atjaunošanas procesa vadītāja Dace Pundiņa.
Jauns sākums un svētības brīdis
Jautāta, ko draudzei nozīmē tas, ka atjaunotā baznīca tagad ir iesvētīta, D. Pundiņa uzsver, ka šis notikums draudzei ir daudz vairāk nekā tikai formalitāte.
«Tas ir jauns sākums un svētības brīdis. Iesvētīšana nozīmē, ka visi līdzšinējie darbi, pūles un lūgšanas ir vainagojušās ar rezultātu, un nams ir oficiāli nodots Dievam un draudzei. Tas dod piederības sajūtu, drošību par nākotni un apziņu, ka esam atjaunojuši ne tikai sienas, bet arī savas garīgās mājas,» saka procesa vadītāja.
Paveiktais deviņos mēnešos
Atjaunošanas darbu apjoms ir iespaidīgs. Kā stāsta D. Pundiņa, deviņu mēnešu laikā tika veikta draudzes zāles jumta nomaiņa un jumta konstrukciju pastiprināšana, ierīkoti griesti, sakārtots sienu apmetums, ierīkota grīda ar siltās grīdas apkuri un izbūvēts balkons.
Tāpat izgatavots pilns interjera aprīkojums - altāris, kancele, kristāmportāls, soli, kroņlukturi un sienas lukturi, altārglezna un neskaitāmi interjera elementi, piemēram, svečturi, krucifiki, vāzes un lādes. Baznīcu tagad rotā arī jauni metālkaluma ieejas vārti un ozolkoka ārdurvis.
Foto: Iecavas apvienības pārvalde
"Šodien prieks bija būt pirmajā dievkalpojumā brīnišķīgu atdzimšanu piedzīvojušā Iecavas luterāņu baznīcā. Slava Dievam un pateicība visiem projekta organizētājiem un realizētājiem. Brauciet skatīties!" aicina luterāņu mācītājs Roberts Otomers ar ģimeni
Garš un pacietības pilns ceļš
Ceļš līdz šim rezultātam nebija viegls. «Tas bija smags, garš, mērķtiecīgs un pacietības pilns ceļš. Viss sākās ar ideju un pirmajiem projektiem, kam sekoja līdzekļu piesaiste un ļoti intensīvs plānošanas darbs,» atceras Dace Pundiņa.
Runājot par lielākajiem izaicinājumiem, viņa norāda: «Lielākais izaicinājums bija apvienot vēsturiskā mantojuma saglabāšanu ar mūsdienu prasībām un komfortu, kā arī, protams, finansējuma piesaiste un neparedzētie tehniskie sarežģījumi, kas vienmēr parādās, strādājot ar vēsturiskām ēkām.»
Vienīgā mozaīkas altārglezna Eiropā
Īpašu lepnumu procesa vadītājai sagādā katra atjaunotā dievnama detaļa. «Es lepojos ar pilnīgi katru detaļu, kas ir radīta, jo viss patiešām ir unikāls. Neviens elements nav vienkāršs, viss ir ļoti māksliniecisks, gaumīgs, pārdomāts un pārsteidzošs, un katram elementam ir stāsts, kāpēc un kā tas radīts,» viņa saka.
Atjaunotā dievnama sirds neapšaubāmi ir mākslinieces Olenas Kažokas veidotā altārglezna. «Mēs lepojamies ar vienīgo altārgleznu Eiropā mozaīkas tehnikā. Vismaz mēs neesam atraduši vēl kādu,» stāsta Dace Pundiņa. Altārglezna sastāv no vairāk nekā 20 000 mozaīkas gabaliņiem, un tās darināšana aizņēma vairāk nekā sešus mēnešus.
Iesvētītā baznīca nu atkal ir atvērta draudzei un ikvienam apmeklētājam un ir kā apliecinājums tam, ka ar neatlaidību, ticību un kopīgu darbu brīnumi patiešām notiek.
Foto: lelb.lv