“HolyDonation” nodrošina organizācijām pārskatāmu un kodolīgu digitālo profilu, kurā apkopota publiski svarīgākā informācija, vienlaikus piedāvājot arī plašākas iespējas procesu digitalizācijai, tostarp ziedojumu “pogu” integrēšanu mājaslapās. Baznīcu gadījumā informācija ietver, piemēram, dievkalpojumu un darba laikus, kontaktpersonas un citas būtiskas nianses. Savukārt organizācijām bez resursiem mājaslapas izveidei, tā var kalpot kā alternatīva, kas palīdz būt redzamiem arī digitālajā vidē.
“Mēs vēlējāmies attīstīt risinājumu, kas palīdzētu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, tādēļ tas ir veidots pēc iespējas vienkāršāks un ietver dažādus mehānismus, lai baznīcām un citām organizācijām atvieglotu ziedojumu vākšanas procesu. “HolyDonation” darbojas kā bezriska digitalizācijas atbalsta rīks, neprasot sākotnējas investīcijas,” stāsta viens no rīka autoriem Robins Reins, kurš risinājumu attīstīja jaunuzņēmumu un informācijas tehnoloģiju izglītības programmas "StartSchool" ietvaros.
Pievienošanās platformai notiek vien dažu minūšu laikā - organizācijai nepieciešams aizpildīt pamatinformāciju portālā, un pēc apstiprinājuma tā automātiski kļūst redzama digitālajā kartē. Risinājums tiek nepārtraukti attīstīts, un šobrīd tiek izstrādāta jauna filtra funkcionalitāte, kas ļaus atlasīt organizācijas pēc to tipa, piemēram, kristīgās vai luterāņu draudzes.
“Esam gandarīti, ka Latvijā ir talantīgi cilvēki, kuri spēj pamanīt iespējas un ieviest digitālos risinājumus pat tik šķietami tradicionālā vidē kā reliģiskās organizācijas. Tāpat prieks redzēt, kā šie risinājumi jau darbojas praksē, palīdzot organizācijām uzrunāt plašāku cilvēku loku un sasniegt mērķus,” norāda "StartSchool" līdzdibinātāja Anna Andersone.
Būtiska loma ir arī datu drošībai - organizācijām jāiziet pārbaudes pret naudas atmazgāšanas riskiem un jāapliecina savs juridiskais statuss kā oficiāli reģistrētai biedrībai. Tāpat platformā netiek publiskoti ziedotāju dati, kā arī saziedotās summas, izņemot gadījumus, kad organizācija ir uzstādījusi konkrētu ziedojumu mērķi.
Platforma piedāvā četrus dažādus ziedojumu instrumentu veidus. Visbiežāk tiek izmantoti QR kodi un plakāti, kam labs piemērs ir Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle, kur pēc šo materiālu izvietošanas ir nozīmīgs progress katedrāles zvanu restaurācijas mērķa sasniegšanā. Papildu ieguvums ir iespēja analizēt izvietoto QR kodu lietojumu datus, kas ļauj optimizēt to izvietojumu, palielinot aktivitāti un vienlaikus novēršot neizmantotu kodu lieku klātbūtni vidē.
Sadarbība ar baznīcām rada arī zināmus izaicinājumus. Nereti jaunā risinājuma ieviešana var prasīt ilgāku laiku, jo lēmumu pieņemšana tiek skatīta arī no reliģiskās prizmas. Procesa rezultāts lielā mērā ir atkarīgs no pacietības izprast risinājuma ieguvumus, kas veicina veiksmīgāku ieviešanas procesu. Šobrīd “HolyDonation” apvieno jau gandrīz 20 aktīvas organizācijas, kas izmanto platformu ziedojumu procesu atbalstam.