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Trešdiena, 17. jūnijs, 2026 08:28

Latvijā notiks starpkonfesionālais lūgšanu vakars “Šķīstī un nodali”

Latvijas Kristīgais radio
Latvijā notiks starpkonfesionālais lūgšanu vakars “Šķīstī un nodali”
Foto: pexels.com
Trešdiena, 17. jūnijs, 2026 08:28

Latvijā notiks starpkonfesionālais lūgšanu vakars “Šķīstī un nodali”

Latvijas Kristīgais radio

Jūnija mēnesī Lūgšanu kapela pār Latviju aicina ikvienu lūdzēju Latvijā nopietnam lūgšanu darbam iestājoties par sevi, par draudzēm, par Latvijas cilvēkiem - tieši par šķīstīšanos no dažādas elku kalpības, par izvēli atteikties no kompromisiem ar pagāniskajiem rituāliem, okultismu, perversiju, ideoloģiskām kustībām, kas nesaskan ar kristīgo mācību. Lūgsim pēc Svētā Gara vadības un pēc personīgas un kolektīvas grēkatziņas.

20. jūnijā tiek aicināts ikviens klātienē uz starpkonfesionālais lūgšanu vakaru “Šķīstī un nodali”, ko organizējam kopā ar Rīgas Vasarsvētku draudzi "Cerība" un lūgšanu inciatīvu "Lūgšanu nakts". Pavadīt šo vakaru kopā ar brāļiem un māsām no dažādām konfesijām, kurus Dievs būs sapulcējis, lai mēs kopā meklētu Viņa vaigu un iestātos lūgšanā par mums pašiem, mūsu ģimenēm, draudzēm un zemi.

Interesenti tiksies 20. jūnijā plkst. 17:00 Rīgas Vasarsvētku draudzē “Cerība”, Nometņu ielā 31. Vairāk informāciju par iespējām iesaistīties lūgšanās, kuras organizē "Lūgšanu kapela pār Latviju" atradīsiet mājas lapā lugsanukapela.lv

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