20. jūnijā tiek aicināts ikviens klātienē uz starpkonfesionālais lūgšanu vakaru “Šķīstī un nodali”, ko organizējam kopā ar Rīgas Vasarsvētku draudzi "Cerība" un lūgšanu inciatīvu "Lūgšanu nakts". Pavadīt šo vakaru kopā ar brāļiem un māsām no dažādām konfesijām, kurus Dievs būs sapulcējis, lai mēs kopā meklētu Viņa vaigu un iestātos lūgšanā par mums pašiem, mūsu ģimenēm, draudzēm un zemi.
Interesenti tiksies 20. jūnijā plkst. 17:00 Rīgas Vasarsvētku draudzē “Cerība”, Nometņu ielā 31. Vairāk informāciju par iespējām iesaistīties lūgšanās, kuras organizē "Lūgšanu kapela pār Latviju" atradīsiet mājas lapā lugsanukapela.lv