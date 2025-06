Latvijas baptistu dziesmu svētkos piedalīsies līdz 400 mūziķu

Pirms simts gadiem tikko bija noslēgušies pirmie Dziesmu svētki, kad uz svētkiem Liepājā 20. un 21. jūnijā “sabrauca ne tikai dziedātāji no Kurzemes, Rīgas, Jelgavas un Jaunjelgavas, bet arī klausītāji no tik tālām vietām kā Daugavpils, Zilupe, Valka un Lietuva. Vilcieni no Aizputes nākuši pārpildīti. No Rīgas pienācis īpašs papildu vilciens, no Ventspils – kuģis, no Pāvilostas – motorlaiva.”

"Kristīgā Balss", atskatoties uz svētkiem, rakstīja: "Tas bija skaists un patiesi sajūsminošs skats, kad uz plašās estrādes novietojušies, mūsu dziedātāji gaidīja uz svētku atklāšanu. Te bija patiesi latvju tauta visā viņas dažādībā: no Rīgas, Liepājas, Ventspils, Jelgavas, Priekules un Aizputes, pilsētnieki un laucinieki, valsts ierēdņi un zemkopji, studenti un laukstrādnieki, skolotāji un kareivji, fabriku strādnieki un pagastu vecākie. Bija daži gluži jauniņi dziedātāji, bet varēja redzēt arī sirmus tēvus un māmuļas, kuras tomēr savā uzmanībā un balss svaigumā nebūt nepalika jaunajiem pakaļ. Modernie pilsētnieku apģērbi, skaistie tautas tērpi un vienkāršās laucinieku pašdarinātās drēbes, tas viss liecināja, kādas plašas aprindas var apvienoties mūsu draudzēs; te nebija „ne jūds, ne grieķis“, bet vienas draudzes locekļi, kurus šeit kopā savedusi viena vēlēšanās dziesmās vairot mūsu debesu Tēva godu.” Ar šī gada Latvijas baptistu dziesmu svētku programmu var iepazīties interneta vietnē lbds.lv.