Latvijas Bībeles Fonds ir pilnīgi neatkarīga 2023. gadā dibināta organizācija, un tās galvenais mērķis ir par brīvu, bez maksas izplatīt Dieva Vārdu, un veicināt kristiešu Bībeles Svēto Rakstu lasīšanu, izpēti un izpratni Latvijā un ārvalstīs, tādējādi sekmējot kristīgās ticības izplatīšanos sabiedrībā.
Dieva Vārds tiek izplatīts caur dažādiem Latvijas Bībeles Fonda īstenotajiem projektiem un pamatā caur Latvijas Bībeles Fonda izstrādāto platformu ebibele.lv, kur Bībeli var lasīt un pētīt tiešsaistē, kā arī katram, kurš vēlas, ir iespēja bez maksas pasūtīt drukāto Bībeli šeit.