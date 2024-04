Latvijas kapsētās sācies kapusvētku laiks katolis.lv

Maija mēnesī vairākas Latvijas draudzes jau informējušas par to, ka to kapsētās sācies kapusvētku laiks. Parasti Latvijas kapsētās tie norisinās laikā no maijam līdz septembrim. Kapusvētku laikā kapsētā parasti tiek svinēta Svētā Mise un notiek aizlūgums par mirušo dvēselēm. Dažas draudzes piedāvā Svēto Misi svinēt draudzes dievnamā, bet kapsētā ticīgie pulcējas tikai uz aizlūgumu. Dažviet ir tradīcija svētīt jaunuzstādītos un atjaunotos kapu pieminekļus.