Programmā: vakariņas, sadraudzības aktivitātes un evaņģēlija uzruna, tāpēc ikviens aicināts ņemt līdzi draugus, lai kopā dalītos Kristus svētku priekā. Latvijas Kristīgā studentu brālība ir studentu organizācija, kas sniedz vērtību jauniešu personīgajā izaugsmē, balstoties uz kristīgu dzīvesveidu – Bībeli, kopienu, māceklību un misiju. Reģistrācija Ziemassvētku ballei šeit