Programmā: vakariņas, sadraudzības aktivitātes un evaņģēlija uzruna, tāpēc ikviens aicināts ņemt līdzi draugus, lai kopā dalītos Kristus svētku priekā. Latvijas Kristīgā studentu brālība ir studentu organizācija, kas sniedz vērtību jauniešu personīgajā izaugsmē, balstoties uz kristīgu dzīvesveidu – Bībeli, kopienu, māceklību un misiju. Reģistrācija Ziemassvētku ballei šeit.
Svētdiena, 7. decembris, 2025 13:32
Latvijas Kristīgā studentu brālība rīko Ziemassvētku pasākumu jauniešiem
Latvijas Kristīgā studentu brālība un kristīgā organizācija „Agape studenti” rīko pasākumu kristīgajiem studentiem un jauniešiem – Ziemassvētku balli, kas notiks 20. decembrī pulksten 17.00 Latvijas Baptistu draudžu savienības namā Rīgā, Lāčplēša ielā 37.