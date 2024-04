Latvijas Mākslas akadēmijas dārzā apskatāma Jēzus skulptūra

“Darbs “Act of Love” aicina skatītāju apsēsties un ielikt kāju Jēzus rokā, ļaujot sajust rūpes par sevi. Kāju mazgāšana ir kā simbols mīlestībai, pieņemšanai un otra vajadzību sadzirdēšanai, un robežu nojaukšanai starp cilvēkiem, jo “neviens no mums nav lielāks par otru”. Tik vienkārša darbība un reizē arī tik trausla un emocionāla. Vēstījums par dzīves prioritātēm un to, kādas izvēles mēs izdarām ik dienu, esot kopā ar saviem tuvākajiem,” raksta māksliniece. Dieva dēls, noliecies pie Tavām kājām un vēlas nomazgāt tās. Vai Tu to ļausi? “Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” (Jāņa 6:37)





Anita Indāre par savu darbu stāsta: “Šo skulptūru iecerēju kā diplomdarbu jau ejot uz iestājeksāmeniem Mākslas Akadēmijas tēlniecības nodaļā.” “Apzināti mācekļa vietu atstāju tukšu, radot iespēju katram skatītājam apsēsties un ielikt kāju Jēzus rokā, ļaujot sajust rūpes un Dievišķo Mīlestību,” atklāj māksliniece. Viņa arī norāda, ka pasaulē cilvēki bieži palīdz tikai tiem, kuri viņiem simpatizē vai ir izdevīgi palīdzēt, tāpēc viņa vēlējās parādīt to, ka Jēzus nevienu neatraida. “Pateicība Dievam, ka varu kalpot ar dāvanu, ko Dievs man ielicis, un iespēju šādā veidā pastāstīt par Dieva mīlestību,” atzīst Anita Indāre. Viņa arī cer, ka katram skatītājam caur to tiks iesēta maza sēkliņa sirdī tuvāk Dieva Mīlestībai, tuvāk Jēzum. Darbs “Act of Love” Latvijas Mākslas akadēmijas dārzā būs apskatāms līdz 2. jūlijam. Vairāk attēlu ŠEIT.