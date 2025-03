Latvijas valsts Lūgšanu brokastīs īpaši atzīmē Liepājas lielo jubileju

“Mēs varam šeit būt kopā ar tik dažādām pieredzēm, bet mūs visus vieno ticība un pārliecība par nepieciešamību vērsties pie Dieva lūgšanās,” tā klātesošos piektdienas rītā uzrunāja liepājnieks, Rīgas domes deputāts (GKR) Ainars Baštiks.

Svinīgi Lūgšanu brokastu dalībniekus sveica Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš (LP).

“400 gadu laikā no mazas pilsētas mēs esam kļuvuši par vienu no Latvijas attīstības centriem.To esam varējuši izdarīt pateicoties ticībai, cerībai un mīlestībai. Šīs trīs lietas, manuprāt, palīdz gan pilsētai, gan valstij augt, attīstīties un dzīvot. Liepājai ir ļoti palaimējies, jo man ir bijuši pieredzējuši priekšteči, gan Uldis Sesks, kas ar savu enerģiju pārvērta pilsētu no bijušās kara ostas bāzes brīdī, kad bruka pilsētas ekonomika, gan pēc tam Jānis Vilnītis, kas nāca ar pilnīgi citu vadības pieredzi. Tā ir kopības sajūta, kas mums ļauj atšķirties no citām pilsētām. Es ļoti novērtēju, ka katru nedēļu Liepājas baznīcās ļaudis nāk kopā un aizlūdz par pilsētu,” tā G.Ansiņš, uzsverot ciešo pašvaldības sadarbību ar Reliģisko lietu komisiju. Viņš atklāj, ka ideja par īpaši izgaismoto Liepāju svinību dienā, 18. martā, nākusi tieši no Reliģisko lietu komisijas pārstāvjiem.

Svētku uzrunu teica arī 14. Saeimas Prezidija loceklis Jānis Grasbergs (NA), kurš arīdzan uzsvēra, cik Latvijai ir nozīmīgi – spēt sanākt kopā ar citiem atšķirīgi domājošajiem un vienoti kopā paskatīties pāri savām prāta, konfesijas, politiskām un pat konkurences robežām.

“Tas ir fenomenāli, ka varam šajā notikumā apsēsties pie viena galda un pat aizlūgt viens par otru. Strādājot Saeimā, esot dažādās komisijās, skatot dažādus likumprojektus, redzu, ka daudzas problēmas sakne ir tā, ka vienkārši trūkst īstā pamata. Esam pazaudējuši savu vērtību pamatu. Pāvils vēstulē Korintiešiem rakstīja, ka “citu pamatu nevar neviens likt, kā to, kas jau ir likts, proti - Jēzus Kristus.” Esmu pārliecināts, ka bieži lietas nestrādā tādēļ, ka tās ir celtas uz smilšu pamata, ko var izskalot,” tā J.Grasbergs.

"Ir liels prieks, ka 20 gadu laikā šis mazais graudiņš ir izaudzis par tik lielu un smaržīgu ziedu, un ka tik daudzās vietās Latvijā cilvēki nāk kopā un lūdzās," tā uzrunājot Lūgšanu brokastu svētku dalībniekus teica LELB arhibīskaps Jānis Vanags.

J. Vanags dalījās, ka dzīvē neskaitāmas reizes ir bijusi jūtama Dieva vadība paša dzīvē. "Ir bijušas gan paklausītas lūgšanas, gan ir bijis eņģeļa klauvējiens pie mašīnas vējstikla, kas pamodināja un paglāba no avārijas, kad biju ceļā aizmidzis… Dieva darbus manā dzīvē var raksturot ar bezcēloņa labvēlību, kas ļāva man piedzimt labā ģimenē, mācīties labā klasē un studēt labā kursā, notika neatlaidīgs darbs pie manas sirds un sirdsapziņas. Ja tā visa nebūtu bijis, Dievs vien zina, kur es šobrīd būtu un vai vispār būtu dzīvs. Katram cilvēkam Dievs ir sastopams visās vietās, to var atrast katrā cilvēcīgā pieredzē, bet vai to meklējam?"

Liepājniece, šā brīža Saeimas deputāte Linda Matisone (AS), daloties par ticības un lūgšanas nozīmi savā dzīvē, teica – “Cilvēki šodien uzdod jautājumus par to, vai Latvijā dzīvot tagad ir droši, vai nebūs karš, vai nepārcelt biznesu uz kādu citu vietu vai nemeklēt savas mājas kur citur? Man nav atbildes uz šiem jautājumiem, bet zinu, ka Dievam ir. Kādu vakaru, lasot Bībeli, Dievs man sniedza atbildi caur Lūkas evaņģēlija 10. nodaļu - “Tanī pašā namā palieciet un ēdiet un dzeriet to, kas tiem pie rokas, jo strādnieks ir savas algas cienīgs; bet neejiet no vienas mājas uz otru." Kur nu vēl skaidrāk un patiesāk? Dievs mums saka - lūdziet un jums taps dots!”

"Ir svarīgi sapņot drosmīgus sapņus ar Dievu. Ticu, ka Dievam ir sapnis mums katram un arī mūsu Latvijai. Tāpēc man gribas šodien katram pajautāt, vai tev ir tavs sapnis par Latviju? Un varbūt ka tieši no tava sapņa ir atkarīga mūsu tautas nākotne, jo pasauli ir mainījuši cilvēki ar sapni," klātesošajiem vaicāja Inese Šlesere no Latvijas valsts Lūgšanu brokastu organizatoru komandas.