Latviju uzņem Starptautiskajā Kristīgo mediķu un zobārstu asociācijā

LKMB vadītāja Aiga Rotberga atzīst, ka oficiālā biedra statusa iegūšana ir liels notikums un šī starptautiskā atzīšana Latvijas kristīgajiem mediķiem daudz nozīmē. ICMDA šogad tiek atzīmēta 60.pastāvēšanas jubileja, kopš 1963.gadā aptuveni 80 pārstāvji no 15 dažādām valstīm tikās Amsterdamā Pirmajā starptautiskajā kristīgo ārstu kongresā.



Nupat Tanzānijā 20.-25.jūnijā tika aizvadīts jau 17.kongress, kurā piedalījās teju 1000 delegātu no 100 pasaules valstīm. Šādi kongresi tiek organizēti ik pa četriem gadiem kādā no pasaules kontinentiem. Iepriekšējo reizi vēl pirms Covid-19 pandēmijas tas notika Indijā, šogad – Āfrikā. Arī šoreiz kongresa mērķi bija kopt savstarpējo sadraudzību, dalīties pieredzē, kopīgi pielūgt Dievu un mācīties, kā nest evaņģēlija vēsti, strādājot veselības aprūpē.



Līdz šim starptautiskajā kristīgo mediķu asociācijā darbojās organizācijas no 84 valstīm, šogad pievienojās vēl 23 valstis. Kā stāsta A.Rotberga, no Eiropas pievienojās vien divas valstis – Itālija un Latvija. “Tā kā paši nevarējām ierasties uz šo kongresu, tad saņemt mūsu sertifikātu mēs deleģējām dakteri Nurgulu Mamirovu (no Lielbritānijas), kura viesojās pie mums Latvijā šogad martā un palīdzēja mūsu organizācijai kļūt par šīs starptautiskās organizācija biedru,” norāda LKMB vadītāja.