LBDS Padome skaidro situāciju saistībā ar Latvijas Bībeles biedrību un jaunā tulkojuma revīziju

Ilustratīvs attēls no LBB
Pēdējā laikā kristīgajā vidē aktualizējušies jautājumi par Latvijas Bībeles biedrības (LBB) darbu un jaunā Bībeles tulkojuma revidēto izdevumu. Diskusijas pastiprinājās pēc Latvijas Kristīgā radio raidījuma, kurā tika paustas bažas par tulkojuma uzticamību un atsevišķu personu iesaisti procesā. Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par situāciju, LBDS Padome aicināja uz sarunu LBB valdes priekšsēdētāju Jāni Balodi. Tikšanās laikā tika pārrunāta gan LBB pašreizējā situācija, gan nākotnes ieceres, sniedzot skaidrību par vairākiem sabiedrībā izskanējušiem jautājumiem. "Mums bija vērtīga un saturīga saruna, kas viesa skaidrību par vairākiem jautājumiem, tādēļ vēlamies arī mūsu draudzēm sniegt šo skaidrojumu," tā atklātā paziņojumā raksta LBDS padome.

LBB statuss un konfesiju loma

Padome skaidro, ka LBB ir starpkonfesionāla organizācija ar savu juridisko struktūru, vadību un darbiniekiem. Konfesiju pārstāvju klātbūtne LBB darbā ir konsultatīva – tā vērsta uz mērķu uzraudzību, nevis ikdienas operatīvo procesu vadību. Vienlaikus LBDS Padome atzīst, ka konfesijām nākotnē jāvelta lielāka uzmanība tam, kā tiek organizēts Bībeles izdošanas darbs un kādi cilvēki tajā iesaistīti, lai nerastos pat mazākās šaubas par šī darba garīgo un ētisko kvalitāti.

Tiek minēts, ka tuvākajā laikā paredzēta LBB ģenerālsekretāra izraudzīšana. LBDS kā biedrs uzsvērs, ka šim amatam jābūt cilvēkam ar profesionālu pieredzi, teoloģisku uzticamību un dzīvesveidu, kas saskan ar kristīgām vērtībām.

Par revidētā tulkojuma uzticamību

LBDS Padome pēc sarunas norāda, ka Bībeles tulkojums ir plašas speciālistu un teologu komandas kopdarbs. 

"Mēs vēlamies nepārprotami uzsvērt: Bībeles tulkojums un tā revīzija nav viena cilvēka projekts – tas ir vairāku speciālistu un teologu kopdarbs, kurā piedalījušies gandrīz visu konfesiju pārstāvji. Tajā pašā laikā vēlamies uzsvērt, ka bijušā ģenerālsekretāra Valda Tēraudkalna darbs bija vairāk organizatorisks un Ņikitas Andrējeva loma bija maz nozīmīga, jo darbu veica vesela ekspertu komanda. Tādēļ mums nav pamata apšaubīt, ka šis darbs kopumā veikts atbildīgi, rūpīgi un ar cieņu pret Dieva Vārdu. Vienlaikus ir jāsaprot, ka tulkošana un rediģēšana no senām valodām vienmēr ir sarežģīts process. Pastāv manuskriptu atšķirības, valodas nianses un dažādi pamatteksta izvēles principi. Arī mūsu valoda nestāv uz vietas un tāpēc katrai paaudzei nākas meklēt, kādos vārdos Dieva atklāsme ir visprecīzāk izsakāma," tā LBDS padome.

Par atsevišķajiem pantiem un burtu lietojumu

LBDS padome uzsver, ka daži panti jaunākajā izdevumā neparādās pamattekstā tādēļ, ka tie nav sastopami senākajos Jaunās Derības manuskriptos. Tas ir tekstkritikas un tulkošanas principu jautājums, nevis apzināta Rakstu saīsināšana. Visos šādos gadījumos tulkojumā ir pievienotas piezīmes ar skaidrojumu.

Savukārt, vietniekvārdu rakstība attiecībā uz Trīsvienības personām jaunajā izdevumā atbilst latviešu valodas pareizrakstības normām un nav domāta Dieva svētuma mazināšanai. Tomēr LBDS Padome atbalsta un iesaka arī turpmāk saglabāt tradīciju lietot lielos sākuma burtus kā dievbijības zīmi.

Par komunikāciju kristīgajā vidē

Padome uzskata, ka jautājumu aktualizēšana ir nepieciešama, taču aicina to darīt, balstoties uz faktiem, savstarpēju uzklausīšanu un cieņpilnu dialogu. Vienpusēji spriedumi un emocionāla ažiotāža neveicina patiesības meklēšanu.

Draudzes tiek aicinātas pārbaudīt dzirdēto, salīdzināt informāciju dažādos avotos un palikt pie Dieva Vārda kā galvenā orientiera.

LBDS Padome apliecina savu apņemšanos iestāties par Bībeles tulkojumu uzticamību, par kristīgās ticības patiesību un par dzīvesveidu, kas saskan ar Rakstiem. Vienlaikus tiek aicināts ikviens kristietis turpināt lasīt Bībeli, iedziļināties tajā, lūgt Dieva gudrību un turēties pie Kristus, lai draudzēs valdītu patiesība, miers un mīlestība.

