LBB statuss un konfesiju loma
Padome skaidro, ka LBB ir starpkonfesionāla organizācija ar savu juridisko struktūru, vadību un darbiniekiem. Konfesiju pārstāvju klātbūtne LBB darbā ir konsultatīva – tā vērsta uz mērķu uzraudzību, nevis ikdienas operatīvo procesu vadību. Vienlaikus LBDS Padome atzīst, ka konfesijām nākotnē jāvelta lielāka uzmanība tam, kā tiek organizēts Bībeles izdošanas darbs un kādi cilvēki tajā iesaistīti, lai nerastos pat mazākās šaubas par šī darba garīgo un ētisko kvalitāti.
Tiek minēts, ka tuvākajā laikā paredzēta LBB ģenerālsekretāra izraudzīšana. LBDS kā biedrs uzsvērs, ka šim amatam jābūt cilvēkam ar profesionālu pieredzi, teoloģisku uzticamību un dzīvesveidu, kas saskan ar kristīgām vērtībām.
Par revidētā tulkojuma uzticamību
LBDS Padome pēc sarunas norāda, ka Bībeles tulkojums ir plašas speciālistu un teologu komandas kopdarbs.
Par atsevišķajiem pantiem un burtu lietojumu
LBDS padome uzsver, ka daži panti jaunākajā izdevumā neparādās pamattekstā tādēļ, ka tie nav sastopami senākajos Jaunās Derības manuskriptos. Tas ir tekstkritikas un tulkošanas principu jautājums, nevis apzināta Rakstu saīsināšana. Visos šādos gadījumos tulkojumā ir pievienotas piezīmes ar skaidrojumu.
Savukārt, vietniekvārdu rakstība attiecībā uz Trīsvienības personām jaunajā izdevumā atbilst latviešu valodas pareizrakstības normām un nav domāta Dieva svētuma mazināšanai. Tomēr LBDS Padome atbalsta un iesaka arī turpmāk saglabāt tradīciju lietot lielos sākuma burtus kā dievbijības zīmi.
Par komunikāciju kristīgajā vidē
Padome uzskata, ka jautājumu aktualizēšana ir nepieciešama, taču aicina to darīt, balstoties uz faktiem, savstarpēju uzklausīšanu un cieņpilnu dialogu. Vienpusēji spriedumi un emocionāla ažiotāža neveicina patiesības meklēšanu.
Draudzes tiek aicinātas pārbaudīt dzirdēto, salīdzināt informāciju dažādos avotos un palikt pie Dieva Vārda kā galvenā orientiera.
LBDS Padome apliecina savu apņemšanos iestāties par Bībeles tulkojumu uzticamību, par kristīgās ticības patiesību un par dzīvesveidu, kas saskan ar Rakstiem. Vienlaikus tiek aicināts ikviens kristietis turpināt lasīt Bībeli, iedziļināties tajā, lūgt Dieva gudrību un turēties pie Kristus, lai draudzēs valdītu patiesība, miers un mīlestība.