Lēdmanē notikuši pirmie Kristīgie Dziesmu svētki

Ar pārdabisku paļāvību uz Dievu un paklausot viņa nodomam, Lēdmanes draudzei 25.jūnijā izdevās radīt svētkus, kuros ikviens ciemiņš, kas bija ieradies sveikt Lēdmanes draudzi 20 gadu un Dievnama iesvētīšanas 15 gadu jubilejā, sajuta dievišķu pieskārienu savai dvēselei.

Pirms divdesmit gadiem, pēc Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu prāvesta Konstantīna Bojāra aicinājuma un ierosinājuma dibināt sava pagasta katoļu draudzi, 2002. gada 26. janvārī Lēdmanes Tautas namā sapulcējās lēdmanieši Monika Daugaviete, Teciana Seļava, Stase Bidzāne, Viktors un Anna Gaiduki, Aivars Priževoits, Zenta Dreiska, Palmīra Smalkā, Venta Kāršeniece, Inese Nereta un Inese Zaporožeca un izveidoja draudzes pirmo kodolu. Pēc pāris gadiem lēdmanietim Tālim Salam radās ideja celt Lēdmanē Dievnamu. Milzīgs paldies Tālim un viņa ģimenei, kā arī visiem pārējiem cilvēkiem, kuri ziedoja līdzekļus, materiālus un savu darbu baznīcas būvniecībā. Par to, kā tas notika, ir uzņemta dokumentāla filma “Liecības par Lēdmanes dievnamu”, kas arī jubilejas dienā tika parādīta svētku viesiem.

Saulainajā svētku pēcpusdienā Lēdmanes centrā pulcējās lieli un mazi viesi no Latvijas dažādām vietām, izstarojot savu prieku un laimes sajūtu par kopā būšanu un piedalīšanos Lēdmanes pirmajos Kristīgajos Dziesmu svētkos. Visu pasākuma laiku, līdz Sv.Misei un pēc tās, skanēja dziesmas Dieva godam, ko brīvā formā un kārtībā dziedāja slavētāji no Madonas, Rīgas, Siguldas, Kalnaskolas, Ilūkstes un citām Latvijas draudzēm. Ikviens varēja saņemt aizlūgumus un piedalīties dažādās aktivitātēs: izmēģināt veiklību loku šaušanā, sporta aktivitātēs un radošajā mākslas darbnīcā, cienāties ar draudzes un ciemiņu sarūpētiem našķiem, sulīgām zemenēm, auksto zupiņu un uz vietas ceptām gardām vafelēm. Baznīcas ārsienas rotāja Lielvārdes mākslas grupas gleznas un Lēdmanes bērnu pasteļu zīmējumu izstāde “Lēdmane naktī”. Baznīcas teritorija bija pušķota ar puķu kompozīcijām un ziedu paklāju ar Svētā gara simbolu-balodi, ko veidoja Marija ar draudzes māsām no Suntažiem, un izlikta LMMS Lēdmanes audzēkņu apgleznoto stikla trauku izstāde “Dabas akvārijs”.

Pasākuma kulminācijā notika Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča un Lēdmanes draudzes priestera Arņa Maziļevska vadītā Svētā Mise, ko muzikāli iekrāsoja Lēdmanes dāmu vokālais ansamblis “Stari”.

Pēc Sv.Mises svētku dalībnieki un viesi tika pacienāti ar gardām, siltām vakariņām un jubilejas īpašo torti. Katrs varēja paņemt līdzi suvenīru – draudzes locekles Ineses Zaporožecas īpaši apgleznoto akmentiņu kā Svētā gara simbolu.

Lēdmanes draudze pateicas savam priesterim Arnim un Jaunaglonas draudzei par paveikto svētku organizēšanā. Pateicoties priestera iedrošinājumam, draudzes kolektīvs ir kļuvis stiprāks, saliedētāks un vairāk paļaujas uz Dievu. Šajos svētkos draudze vēlreiz pārliecinājās par Dieva spēka varenību un saprata, ka jāatmet bailes, neziņa un šaubas liela gaidāmā pasākuma priekšā.

Īpašu paldies draudze saka Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājam Dzintaram Laganovskim un viņa komandai, tautas nama kolektīvam par atbalstu svētku tapšanā. Paldies visiem, kuri ieguldīja savu laiku, darbu un ziedojumu svētku norisē! Lai Dievs jums atmaksā!

Fotogalerija šeit:

Informāciju sagatavoja Lēdmanes draudze