Sociālās aptaujas rāda, ka liela Latvijas iedzīvotāju daļa tic dažādām nekristīgām pārliecībām par pārdabisko. 2008. gadā veicot sociālās aptaujas vairākās Eiropas valstīs, tieši Latvijā konstatēts augstākais to cilvēku īpatsvars, kuri tic ekstrasensu spējām un tam, ka zvaigžņu stāvoklis debesīs var noteikt cilvēka likteni. Lekcija par šīm dažādajām pārliecībām salīdzinājumā ar kristīgo ticību plānota 30. novembrī 12.00 Rīgas Svētā Jāņa baznīcā pēc svētdienas dievkalpojuma. Lekcijas norises vieta būs Jāņa baznīcas Draudzes nama otrajā stāvā (ieeja no Jāņa sētas). Pēc lekcijas – sarunas un sadraudzība.
Sestdiena, 8. novembris, 2025 14:00
Lekcijā apskatīs mūsdienu nekristīgās pārliecības par pārdabisko
Adventa pirmajā svētdienā Rīgā norisināsies lekcija „Mūsdienu nekristīgās pārliecības par pārdabisko. Latvijas pieredze”. Par to stāstīs mācītājs Gints Graudiņš, aicinot iepazīt nekristīgās pārliecības par pārdabisko, lai salīdzinātu ar to, kas atklāts kristīgajā ticībā.