Sociālās aptaujas rāda, ka liela Latvijas iedzīvotāju daļa tic dažādām nekristīgām pārliecībām par pārdabisko. 2008. gadā veicot sociālās aptaujas vairākās Eiropas valstīs, tieši Latvijā konstatēts augstākais to cilvēku īpatsvars, kuri tic ekstrasensu spējām un tam, ka zvaigžņu stāvoklis debesīs var noteikt cilvēka likteni. Lekcija par šīm dažādajām pārliecībām salīdzinājumā ar kristīgo ticību plānota 30. novembrī 12.00 Rīgas Svētā Jāņa baznīcā pēc svētdienas dievkalpojuma. Lekcijas norises vieta būs Jāņa baznīcas Draudzes nama otrajā stāvā (ieeja no Jāņa sētas). Pēc lekcijas – sarunas un sadraudzība.