LELB arhibīskaps ievēlēts Starptautiskās Luterāņu Padomes valdē

Sanāksmē tika uzklausīti vairāki teoloģiski referāti, izskatīti priekšlikumi par labojumiem Satversmē, kā arī ievēlētas jaunas amatpersonas. Nākamos trīs gadus SLP vadīs Somijas Misijas provinces bīskaps Juhana Pohjola.
SLP apvieno piecus reģionus – Āzijas, Eiropas, Āfrikas, Ziemeļamerikas un Latīņamerikas –, un katram no tiem ir pārstāvis valdē. Eiropas reģions par savu pārstāvi izvirzījis LELB arhibīskapu Rinaldu Grantu, kurš turpmākos trīs gadus darbosies SLP valdē, liecina informācija Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mājaslapā."Sanāksme uzņēma SLP 6 jaunas dalībbaznīcas, tuvākā ģeogrāfiski mums ir Kazahstānas luterāņu baznīca, kuru vada bīskaps Aleksandrs Burcevs. SLP par pilntiesīgu dalībbaznīcu kļuva arī viena no pasaules lielākajām luterāņu baznīcām - Malagasi jeb Madagaskaras luterāņu Baznīca, kuru vada bīskaps Dr. Denis Rakotozafi. Madagaskāras baznīcā ir 8500 draudzes, 1500 mācītāji un 4 miljoni draudzes locekļu", informē LELB.