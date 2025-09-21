Svētdiena, 21.09.2025 13:35
Svētdiena, 21.09.2025 13:35
Sestdiena, 20. septembris, 2025 19:01

LELB arhibīskaps ievēlēts Starptautiskās Luterāņu Padomes valdē

No 14.-19. septembrim Filipīnās, Boholā, Panglao salā notika Starptautiskās Luterāņu Padomes (SLP) sanāksme, kura notiek reizi trijos gados.
SLP apvieno konfesionālās luterāņu baznīcas visā pasaulē. 37 no šīm baznīcām ir pilntiesīgas SLP dalībbaznīcas, arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB), kuru sanāksmē pārstāvēja Ārlietu komisijas vadītājs māc. Andris Krauliņš, liecina LELB mājas lapā atrodamā informācija.

Sanāksmē tika uzklausīti vairāki teoloģiski referāti, izskatīti priekšlikumi par labojumiem Satversmē, kā arī ievēlētas jaunas amatpersonas. Nākamos trīs gadus SLP vadīs Somijas Misijas provinces bīskaps Juhana Pohjola.

SLP apvieno piecus reģionus – Āzijas, Eiropas, Āfrikas, Ziemeļamerikas un Latīņamerikas –, un katram no tiem ir pārstāvis valdē. Eiropas reģions par savu pārstāvi izvirzījis LELB arhibīskapu Rinaldu Grantu, kurš turpmākos trīs gadus darbosies SLP valdē, liecina informācija Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mājaslapā.

"Sanāksme uzņēma SLP 6 jaunas dalībbaznīcas, tuvākā ģeogrāfiski mums ir Kazahstānas luterāņu baznīca, kuru vada bīskaps Aleksandrs Burcevs. SLP par pilntiesīgu dalībbaznīcu kļuva arī viena no pasaules lielākajām luterāņu baznīcām - Malagasi jeb Madagaskaras luterāņu Baznīca, kuru vada bīskaps Dr. Denis Rakotozafi. Madagaskāras baznīcā ir 8500 draudzes, 1500 mācītāji un 4 miljoni draudzes locekļu", informē LELB.
