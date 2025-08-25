LELB Svētdienas skolu nozare aicina pieteikties skolotājus pilnveides kursos

Rudenī plānotās tēmas: sv.skolu skolotāju garīgā dzīve, baznīcas gads, pasākumi sv.skolā, metodika (Rīgā, Mārstaļu ielā 10) un luterisma pamati, bērnu garīgā aprūpe un metodes sv.skolu darbā (Kalnu skolā, Barkavā).
Kursi Rīgā parasti notiek sestdienā, no 10:00-16:00. Kursu izmaksas vienam dalībniekam par sestdienas kursiem ir 20 EUR.
Kursi Kalnu skolā, Barkavā plānoti 2025.gadā 10.-12.oktobrim. Nedēļas nogales kursu plānotās izmaksas ir 60 EUR.
Uz katru no kursu vietām var pieteikties atsevišķi.
Kursu norisei nepieciešams, lai draudzes vai paši kursu dalībnieki atbalstītu šo pasākumu ar ziedojumu. Sīkāka informācija par datumiem, tēmām un cita informācija afišā un kursu programmā.
Kontakti: 27100766; lelbsvetdienasskola@gmail.com
