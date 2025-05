Līdzās politikai - par savu dzīvi ticībā. Jau simtais raidījums, ko politologs velta atkarīgajiem

"Paldies, ka atpestīji manu no azartspēļu atkarības un dzeršanas un ka devi jaunu jēgu un misiju dzīvei, paldies, ka izglābi manu laulību – ar tādu pateicības lūgšanu politologs iesāk savu simto “Dāvida armijas” raidījumu. Šos video raidījumus Andis veido mērķtiecīgi, lai runātu par atkarību jautājumiem no garīgās perspektīvas, viņš uzsver – bez Dieva klātbūtnes, sava grēka nenolikšanas pie Jēzus Kristus nebūs patiesā brīvība. Simtā raidījuma fokusā ir rakstu vieta, kur uzsvērts “Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi.”

"Šo rakstu vietu, kurā teikts, ka "patiesība jūs darīs darīs brīvus" lieto vietā un nevietā, arī popkultūrā un pat Holivudas filmās. Tā tur izskan kā abstrakcija. Šajā rakstu vietā ir precizējums – jūs būsiet brīvi, ja Jēzus Kristus jūs darīs tādus. Jēzus ir šeit kā persona, nevis vienkārši zināšanas. Es ticu, ka te ir domāts par atbrīvošanu no pazušanas mūžībā, soda, grēka varas, netīras sirdsapziņas, lāsta un no grēka verdzības,” skaidro raidījumu veidotājs.

Viņš atklāti stāsta, ka pēc ilgu gadu postošās atkarības ikdienas, kopš 2019. gada ziemas nav bijis vairs piedzēries un nav spēlējis vairāk azartspēles. Ar visu sev piemītošo gribasspēku politologs atzīst, ka nav gadiem varējis apstāties un pārtraukt atkarības pilno ikdienu. Viņš pat piedzīvojis teju laulības sabrukšanu. Un tikai caur Jēzus Kristus doto brīvību, viņam izdevies mainīt savu dzīvi.

Par savu pieredzi politologs uzrakstījis grāmatu “Ir laiks”, uzsverot, ka tā var būt kā noderīgs pagrieziena punkts tiem, kas cīnās un viņš nebaidās, ka ar uzrakstīto var zaudēt iegūto reputāciju kādas sabiedrības daļā. Andis esot devis Dievam solījumu, ja Viņš to atbrīvos no atkarībām, par to uzzinās daudzi. Viņš raksta – "lai kāda ir atkarība – azartspēles, narkotikas, alkohols, nikotīns vai kas cits, nekas no tā nav tik stiprs, lai atturētu Dievu no tevis glābšanas." Grāmata neesot nekāds 12 soļu ceļojums, bet vienīgi paša personīgā atklāta pieredze. Andis stāsta, ka šī grāmata šobrīd ir daudzviet Latvijā aizceļojusi pie tiem, kam patiešām nepieciešama - “Tā ir Jelgavas cietumā, Centrālcietumā, Olaines atkarīgo centrā, cerams nokļūs arī citur.”

Jubilejas raidījumā Andis ieskicē arī dzīves daļu, kur sieva Lilita ļoti cieta viņa izvēļu rezultātā, tomēr palika uzticīga. “Kad bija pagājuši kādi pieci gadi, kopš biju brīvs no atkarībām, man sieva uzrakstīja ļoti īpašu kartīti kāzu jubilejā. Es to nelasīšu visu, jo tā ir ļoti personīga, kad pirmo reizi to lasīju, gauži raudāju. Pēdējā rindiņā viņa man raksta – “Esmu laimīga ar tevi”. Tas ir tas kontrasts. Es atceros, ka atkarības laikā centos būt labs vīrs, bet es nespēju tāds būt bez Dieva palīdzības. Nespēju būt tāds vīrs, kādu Lilita bija pelnījusi. Novembrī mums bija sudrabkāzas. Es novēlu katram vīram, kurš ir precēts, saņemt no savas sievas tādus vārdus, ko man veltīja Lilita, ka viņa nu ir laimīga. Lūk, tas ir tas, ko Dievs dara,” uzsver politologs.

Jubilejas raidījuma izskaņā Andis pateicīgs katram, kas regulāri skatās, atbalsta “Dāvida armijas” un aicina uzrakstīt pie video- vai Dievs ir kaut ko darījis caur šiem raidījumiem. “Liecības ir spēcīga lieta, tās iedvesmo!”