Lūgšanu kapela pār Latviju ir lūgšanu kopība, kurā dažādu konfesiju kristieši pulcējas kopā lūgšanā – katrs lūdzot no savām mājām savā izvēlētajā laikā (ierakstoties lūgšanu grafikā), tādējādi veidojot dažāda garuma lūgšanu ķēdes. Kopā tiek lūgts par Latviju un Kristus draudzi. Pieteikšanās un plašāka informācija: lugsanukapela.lv