Lūgšanu kapela pār Latviju ir lūgšanu kopība, kurā dažādu konfesiju kristieši pulcējas kopā lūgšanā – katrs lūdzot no savām mājām savā izvēlētajā laikā (ierakstoties lūgšanu grafikā), tādējādi veidojot dažāda garuma lūgšanu ķēdes. Kopā tiek lūgts par Latviju un Kristus draudzi. Pieteikšanās un plašāka informācija: lugsanukapela.lv
Ceturtdiena, 19. februāris, 2026 09:52
Lielā gavēņa laikā aicina veidot nepārtrauktu lūgšanu ķēdi par Latviju
Starpkonfesionāla kristiešu lūgšanu iniciatīva „Lūgšanu kapela pār Latviju” Lielā gavēņa laikā aicina veidot nepārtrauktu lūgšanu ķēdi par Latviju un pievienoties Grēknožēlas vakaram 7. martā pulksten 17.00 Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcā (pagrabstāvā).