Krusta ceļa rīkotāji šogad kā moto ir izvēlējušies "Kas uzvar, tam es došu ēst no dzīvības koka paradīzē".
Paredzēts, ka pasākums pulcēs dažādu konfesiju pārstāvjus, sabiedrībā zināmus māksliniekus un NATO sabiedrotos, lai kopīgās lūgšanās un pārdomās vienotos par mieru un cilvēka garīgo veselumu.
Pasākums sāksies Vecrīgā pie Sv. Jēkaba katedrāles, kur no plkst. 10.30 klātesošos ar dziesmām uzrunās dziedātāja Rute Čirše. Oficiālais Krusta ceļa sākums paredzēts plkst. 11, bet noslēgums plānots Doma laukumā.
Krusta ceļa stacijās Svēto Rakstu lasījumus un aktualizētas pārdomas par sabiedrībā svarīgiem tematiem sniegs Latvijā zināmi aktieri - Ģirts Ķesteris, Mārtiņš Vilsons un Ieva Glika.
Savukārt garīgo vadību nodrošinās augstākie baznīcas vadītāji un mācītāji, tostarp arhibīskapi Rinalds Grants un Zbigņevs Stankevičs, bīskaps Kaspars Šterns, kā arī mācītāji Edgars Mažis, Krists Kalniņš, Oskars Smoļaks un diakons Dainis Stikuts.
Muzikālo pavadījumu papildinās Aleksandra Špicberga, Kaspars un Anda Zemītes, Ilze Kalniņa un kopienas "Effata" slavēšanas grupa. Pasākumā šogad piedalīsies arī NATO sabiedrotie un Latvijas Zemessardzes pārstāvji.
Lūgšanas tiks veltītas gan katra cilvēka personiskajiem pārdzīvojumiem, gan globālām norisēm - par Latvijas iedzīvotājiem un mieru valstīs, kurās plosās karš.
Kā uzsver pasākuma rīkotāji, šā gada tēma akcentē izvēli starp "labā un ļaunā pazīšanas koku" un "Dzīvības koku". Cilvēka vēlme pašam noteikt, kas ir labs vai slikts, bieži ved pie šķelšanās, tādēļ Krusta ceļa mērķis ir palīdzēt atgūt iekšējo viengabalainību, lai atgrieztos pie Dieva dāvātā dzīvības avota, skaidro organizatori.