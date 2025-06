Lielākā daļa Lietuvas iedzīvotāju nepiekrīt Satversmes tiesas sniegtajai ģimenes jēdziena interpretācijai

Brīvās sabiedrības institūta pārstāvji uzsver - sabiedrība nepiekrīt ģimenes jēdziena paplašināšanai. Aptaujas laikā iedzīvotājiem tika jautāts, vai viņi piekrīt Satversmes tiesas interpretācijai, ka Satversme uzliek pienākumu atzīt homoseksuālus pārus par ģimeni. Vairāk nekā divas trešdaļas respondentu (71 procents) nepiekrita šim noteikumam - no tiem pat 45 procenti norādīja, ka pilnībā nepiekrīt. Pat starp tiem, kas norādīja, ka uzticas Satversmes tiesai, 68 procenti pauda nepiekrišanu šādai interpretācijai. Starp tiem, kas neuzticējās Satversmes tiesai, to cilvēku daļa, kas nepiekrita, sasniedza 77 procentus.

Neapmierinātība tika reģistrēta visās vecuma, sociālajās un ģeogrāfiskajās grupās. Pat jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem vidū gandrīz puse (49%) Satversmes tiesas lēmumu vērtēja negatīvi, savukārt tikai 37% to atbalstīja. Vecākās vecuma grupās neapmierinātības līmenis svārstījās no 71 līdz 79%.

Vairums arī nepiekrīt Satversmes tiesas pienākumam Seimam regulēt partnerattiecības.

Aptaujas dati atbilst Vilmorus maija sākumā veiktās aptaujas rezultātiem, kurā tika analizēta sabiedrības attieksme pret Satversmes tiesas pienākumu Seimam regulēt gan dažādu dzimumu, gan viendzimuma partnerattiecības. Tobrīd 54 procenti respondentu šo lēmumu vērtēja nelabvēlīgi, un tikai 26,6 procenti - pozitīvi. Jūnija sākumā reģistrētā neapmierinātība vēl vairāk pieauga līdz 71 procentam, savukārt par un neizlēmušo īpatsvars samazinājās.

Satversmes tiesas interpretāciju neatbalstīja opozīcijas partiju atbalstītāji, bet arī valdošo partiju atbalstītāji. Piemēram, Lietuvas Sociāldemokrātiskās partijas (LSDP) atbalstītāju vidū šo normu atbalstīja tikai 16 procenti, bet Tēvzemes savienības-Lietuvas kristīgo demokrātu vidū – 30 procenti. Skaidri atbalstoša nostāja tika reģistrēta tikai ārpusparlamenta Brīvības partijas atbalstītāju vidū – 74 procenti, bet pat starp viņiem gandrīz ceturtā daļa (23 procenti) pauda nepiekrišanu.