Konference sāksies ar dievkalpojumu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē plkst. 11.00. Turpinājumā konferences programmā: bīskapa Hansa Martina Jensona uzruna „Diakona amata 7 kalpošanas aicinājumi”, LELB Misijas nozares vadītājas Agitas Krastiņas uzruna „Tev pietiek ar Manu žēlastību, jo Mans spēks nespēkā varens parādās”, kā arī diskusija par viesmīlību un sadraudzību draudzē. Pieteikšanās līdz 16. aprīlim šeit.
Ceturtdiena, 9. aprīlis, 2026 08:41
Liepājā notiks Diakonijas pavasara konference par kalpošanu
LELB Diakonijas centrs aicina uz Diakonijas pavasara konferenci ar nosaukumu „Mēs kalpojam, jo Kristus mums pirmais ir kalpojis”. Konference par kalpošanu, viesmīlību un sadraudzību norisināsies sestdien, 18. aprīlī, no pulksten 11.00 līdz 16.30 Liepājā.