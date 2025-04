Lietuvā konservatīvie asi reaģē uz ierosinājumu likumā noteikt tiesības uz abortu

Ko paredz likumprojekta grozījumi?

Lietuvas mediji ziņo, ka Lietuvas likumdevēju grupa no valdošā bloka un opozīcijas ir ierosinājusi ar likumu legalizēt abortus, norādot, ka pašreizējais regulējums, kas ļauj pārtraukt grūtniecību, esot mulsinošs. Likumprojekts paredz, ka abortu varēs veikt ķirurģiski vai medicīniski, kā arī būs pieejams medicīniski asistētās pārtraukšanas pakalpojums pēc grūtnieces pieprasījuma arī attālināti.

“Grūtniecības pārtraukšanas jomā joprojām trūkst mūsdienīgas pieejas: medikamentozā aborta metode joprojām tiek izmantota reti juridisko neskaidrību dēļ, un sievietes joprojām ir spiestas biežāk izvēlēties ķirurģisko abortu,” teikts likumprojekta paskaidrojumā. Piedāvātie termiņi paliktu nemainīgi – grūtniecību var pārtraukt līdz 12 nedēļām, medicīnisku indikāciju gadījumā – līdz 22 nedēļām.

Abortus var veikt arī līdz 22 nedēļām pēc izvarošanas vai gadījumā, ja grūtniecība iestājusies incesta dēļ.

Priekšlikumā iekļauta arī uz zinātni un cilvēktiesībām balstīta, iekļaujoša un vienlīdzīga seksualitātes izglītība, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas un reproduktīvās veselības zinātnes institūciju ieteikumus.

Likumprojekts ir pretrunā Lietuvas Konstitūcijai

D.Karveliene "OgreNet" norāda, ka šis likumprojekts Lietuvai nozīmētu “lielu traģēdiju”.

“Līdz šim mediji šo lietu atspoguļojuši ļoti vienpusīgi un tendenciozi – uzsverot, ka sievietei ir tiesības izvēlēties, ka tas ir viņas ķermenis, un viņa ar to var darīt, ko vien vēlas. Mums trūkst pārstāvju balsis no dažādām perspektīvām. Lielākā daļa viedokļu un komentāru nāk no ieinteresēto partiju pusēm, kurām ir sava dienaskārtība. Tomēr šādās situācijās tieši sieviete – un vēl jo vairāk mazais nedzimušais bērniņš, kas jau ieņemts mātes vēderā – saskarsies ar šī ierosinātā likuma sekām, un tās, bez šaubām, būs ļoti sāpīgas.