Par iniciatīvas virzīšanu balsoja 50 deputāti, pret bija 35, savukārt 6 parlamentārieši atturējās. Likumprojekts turpmāk tiks skatīts Seima komitejās, bet atkārtota izskatīšana plenārsēdē plānota 21. maijā.
Ja Seims pieņems galīgo lēmumu, referendumā pilsoņiem tiks uzdots jautājums par to, vai viņi atbalsta skaidru ģimenes definīcijas nostiprināšanu Konstitūcijā. Piedāvātā redakcija paredz noteikt, ka ģimenes tiesiskās attiecības izriet no vīrieša un sievietes laulības, kā arī no mātes un tēva statusa.
Saskaņā ar spēkā esošo kārtību konsultatīvs referendums tiktu uzskatīts par notikušu, ja tajā piedalītos vairāk nekā puse balsstiesīgo pilsoņu. Gadījumā, ja vairākums balsotu “par”, Seimam viena mēneša laikā būtu pienākums izskatīt sabiedrības pausto gribu.
Iniciatīvas virzītāji uzsver, ka šis solis ir nozīmīgs sabiedriskās diskusijas veicināšanai par ģimenes jēdzienu un tā lomu mūsdienu sabiedrībā.