Limbažu Alfa kursu atbalsta Limbažu baptistu draudze, Kristus draudze „Brīvība”, Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Limbažu draudze, Septītās dienas adventistu Limbažu draudze, Limbažu katoļu draudze un Rīgas draudze „Dieva mājas”. Alfa kurss būs iespēja draudzīgā atmosfērā meklēt atbildes uz lielajiem dzīves jautājumiem: Kas ir Jēzus? Kāpēc pasaulē ir ļaunums? Vai Dievs dziedina arī šodien? Kāpēc man vajag baznīcu? Pieteikšanās šeit.
Svētdiena, 4. janvāris, 2026 12:04
Limbažos janvārī sāksies starpdraudžu Alfa kurss
Limbažos no 6. janvāra tiks organizēts Alfa kurss. Tas norisināsies 12 nedēļu garumā katru otrdienu pulksten 18.30 Limbažu Valsts ģimnāzijas telpās, Rīgas ielā 28. Uz Alfa kursu aicināts ikviens, kas vēlas uzzināt vairāk par kristietību un pieaugt savā ticībā.