Tā būs intelektuāli rosinoša un garīgi iedvesmojoša tikšanās ar Reformācijas teoloģijas sirdi, kur ticība izaicina prātu, lai prāts kalpotu ticībai. Mārtiņa Lutera darbs „Par gribas verdzību” ir atbilde Roterdamas Erasmam, kurš aizstāvēja cilvēka brīvo gribu, tās autonomiju. Bet Luters uzstāj, ka patiesa brīvība sākas tur, kur cilvēks atzīst savu pilnīgo atkarību no Dieva žēlastības. Šī polemika starp cilvēka autonomiju un Dieva suverenitāti joprojām izaicina izpratni par brīvību, atbildību un ticību. Šis strīds nav tikai vēsturisks, bet dzīvs dialogs par cilvēka būtību un Dieva darbību pasaulē, kas turpina ietekmēt Eiropas garīgo un kultūras identitāti. Reformācijas dienas konference notiks 31. oktobrī pulksten 17.30 Lutera Akadēmijas aulā, Reformātu baznīcā, Vecrīgā. Konferencē ar priekšlasījumiem piedalīsies Uģis Sildegs, Guntis Kalme, Gatis Kokins un Torbjorns Johansons (Torbjörn Johansson) no Zviedrijas. Paredzētas arī sadziedāšanās pauzes starp lekcijām un sadraudzība. Reģistrēšanās šeit.
Trešdiena, 29. oktobris, 2025 12:28
Lutera Akadēmija 31. oktobrī rīko Reformācijas dienas konferenci
1525. gadā tika publicēts viens no visas kristīgās teoloģijas vēsturē nozīmīgākajiem darbiem – Mārtiņa Lutera „Par gribas verdzību” (De servo arbitrio). Šī gada Reformācijas dienas konference Lutera Akadēmijā būs veltīta šī darba publicēšanas 500 gadu jubilejai.