Bo Gīrcs (Bo Giertz, 1905–1998) ir viens no pazīstamākajiem Zviedrijas Baznīcas mācītājiem, kā arī daudzu kristīgu grāmatu un rakstu autors. Viņa bibliogrāfija ir apjomīga – vairāk nekā 900 grāmatu, publikāciju un viedokļrakstu. Gīrcs kalpojis kā Gēteborgas diecēzes bīskaps, taču viņa zināmākie darbi ir tapuši Torpas draudzes palīgmācītāja amatā un pēc emeritēšanās 1970. gadā.