Bo Gīrcs (Bo Giertz, 1905–1998) ir viens no pazīstamākajiem Zviedrijas Baznīcas mācītājiem, kā arī daudzu kristīgu grāmatu un rakstu autors. Viņa bibliogrāfija ir apjomīga – vairāk nekā 900 grāmatu, publikāciju un viedokļrakstu. Gīrcs kalpojis kā Gēteborgas diecēzes bīskaps, taču viņa zināmākie darbi ir tapuši Torpas draudzes palīgmācītāja amatā un pēc emeritēšanās 1970. gadā.
Luterisma mantojuma fonds izdod ikdienas lasījumu grāmatu
Luterisma mantojuma fonds piedāvā jaunus ikdienas lasījumus visam Baznīcas gadam – Bo Gīrca grāmatu „Ticēt Kristum”. Latviski līdz šim ir tulkoti trīs darbi, kuru autors ir Bo Gīrcs, un no tiem visvairāk lasītais un tulkotais ir romāns „Dieva āmurs”.