Svētdiena, 16. novembris, 2025 09:38

Luterisma mantojuma fonds piedāvā saņemt bezmaksas grāmatas

Luterisma mantojuma fonds piedāvā saņemt bezmaksas grāmatas
Foto: LELB.lv
Luterisma mantojuma fonds, atbrīvojot noliktavas telpas, piedāvā ikvienam interesentam klātienē saņemt grāmatas par brīvu. Piedāvājums ir spēkā līdz 19. decembrim, un ir pieejamas 13 dažādas grāmatas par tematiem, kas saistīti ar Bībeli un kristīgo ticību.

Piedāvātās bezmaksas grāmatas:
1. Lūkas evaņģēlija komentāri divos sējumos.
2. Pirmās Mozus grāmatas skaidrojumi, M. Luters, 2-4 sējumi.
3. Baznīcas postillas (M. Lutera sprediķi katrai svētdienai), 1-5 sējumi.
4. Mīlestība, patiesība, žēlastība (lasītājiem, kuri iepazīstas ar kristīgo ticību).
5. Mārtiņa Lutera teoloģija, Brehts (lasītājiem ar padziļinātu interesi par Luteru).
6. Kristus krusts, Dž. Stots (padziļināts vēsturisks un teoloģisks ieskats par Golgātu).
7. Mērķis un nobeigums: Pamācība kristīgā pēdējo laiku sagaidīšanā, R. Slenska.
8. Jāņa atklāsmes grāmatas skaidrojums, Braitons.
9. Kā atbildēt: islāmam?
10. Kā atbildēt: transcendentālajai meditācijai?
11. Labā vēsts šodien, R. Kolbs (kā vislabāk liecināt par Kristu mūsdienu sabiedrībā).
12. Otrais Mārtiņš, Hemnics (Par otro luterāņu teoloģisko „gigantu” aiz Lutera).
13. Pirmās Vēstules korintiešiem komentārs, Lokvuds.

Grāmatas var saņemt piektdienās 11.00-13.00 Luterisma mantojuma fonda birojā Deglava ielā 10-1, Rīgā. 21. novembrī birojs būs slēgts. Pirms ierašanās nepieciešams pieteikties un atsūtīt vēlamo grāmatu sarakstu (20089602, ).

