Gājienu plānots veikt četru vai piecu gadu laikā. Ceļošana notiks divas līdz trīs dienas mēnesī, iepriekš to izziņojot un aicinot pievienoties ceļabiedrus. Latvijas apstaigāšanas maratona laikā mācītājs plāno iekļaut gan lūgšanas, gan sarunas ar līdzgājējiem. Gājiens tika sākts, 8. septembrī no Kolkas raga dodoties Mazirbes virzienā, veicot pirmos 20 kilometrus no kopējiem 1836 kilometriem.