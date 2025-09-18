Gājienu plānots veikt četru vai piecu gadu laikā. Ceļošana notiks divas līdz trīs dienas mēnesī, iepriekš to izziņojot un aicinot pievienoties ceļabiedrus. Latvijas apstaigāšanas maratona laikā mācītājs plāno iekļaut gan lūgšanas, gan sarunas ar līdzgājējiem. Gājiens tika sākts, 8. septembrī no Kolkas raga dodoties Mazirbes virzienā, veicot pirmos 20 kilometrus no kopējiem 1836 kilometriem.
Trešdiena, 17. septembris, 2025 10:20
Mācītājs plāno dažu gadu laikā apstaigāt visu Latviju
Vairākās Latvijas luterāņu draudzēs kalpojošs mācītājs un Saldus Svētā Gregora izglītības centra direktors Raimonds Mežiņš paziņojis par ieceri, ejot ar kājām, apceļot visu Latviju. Mežiņš par to plašāk stāsta video ierakstā, kas publicēts sociālajā medijā Facebook.