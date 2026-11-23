Kolēģu izvirzīts un novērtēts
Jāni apbalvojumam izvirzīja Ādažu vidusskolas saime, kurai viņš pieder jau vairākus gadus un kur ar atdevi un azartu strādā par skolas saimniecības vadītāju. Viņa darbs bieži vien nav redzams uzreiz, taču bez tā skolas ikdiena nebūtu iedomājama.
Ādažu vidusskolas direktore Solvita Vasiļevska balvas saņēmējam veltīja sirsnīgus vārdus: „Aiz daudzām lietām, kas mūsu skolā ikdienā rit gludi, ir Tavs rūpīgais darbs. No sirds priecājos, ka Tu esi daļa no mūsu Ādažu vidusskolas komandas!”
Tikpat silti par Jāni izsakās arī kolēģe Asnāte Morozova: „Jāni, Tavam kabinetam ir ļoti īpaša nozīme skolas ikdienā – ikviens tur ir gaidīts un uzklausīts, un tajā ikdienas ritenī tas ir ārkārtīgi daudz! Pelnīti!”
Ceļš, kas nebija plānots
Pats Goda raksta saņēmējs savā Facebook kontā, daloties ar personīgām un sirsnīgām pārdomām, atklāj, ka viņa ceļš uz Ādažu vidusskolu nebūt nebija pašsaprotams.
„Reiz, emociju uzplūdā, es biju sev apsolījis, ka Ādažos vairs savu kāju nesperšu. Un man tam bija savi iemesli. Bet izrādījās, ka Dievam ir citi plāni,” atklāj Jānis.
Sākumā skolu viņš uztvēris kā īsu starpposmu – nelielu atspēriena punktu ceļā uz kaut ko citu. Arī doma, ka mācītājs var strādāt skolā, šķitusi diezgan izaicinoša, un, iespējams, ne tikai viņam pašam. „Ne jau velti saka - „Ja gribi sasmīdināt Dievu, pastāsti Viņam par saviem plāniem.” Izskatās, ka Viņš toreiz kārtīgi pasmējās,” ar humoru atzīst Jānis. Nu jau astoto mācību gadu mācītājs ir Latvijas lielākās skolas pastāvīgs darbinieks.
„Jūs esat mani vislabākie skolotāji”
Savās pārdomās Jānis īpaši uzrunā kolēģus – lai gan pats nepieder pedagogu pulkam un, kā viņš smaidot piebilst, arī netaisās par tādu kļūt, lai arī atceras “par Dieva humora izjūtu”. „Saprotu, ka, skaitot skolā pavadītos gadus, es vēl neesmu pat pamatskolu pabeidzis. Tomēr vienu jau tagad varu droši teikt – jūs esat mani vislabākie skolotāji!”
Kopā ar kolēģiem viņš mācās ieraudzīt labo mūsdienu jauniešos, arī tad, kad tas nav viegli pamanāms. Redzot skolotāju ikdienas stresu, pārslodzi un spēju tomēr iet tālāk, viņš mācās, kā pašam nesadegt darbā. Sarunās, uzticēšanās un atklātības brīžos – labāk saprast cilvēkus un meklēt veidus, kā būt blakus, palīdzēt un atbalstīt. Un, iespējams, pats svarīgākais - „Jūs man atkal un atkal atgādināt, ka aiz katra amata, pienākuma un darba ir cilvēks. Ar saviem priekiem, rūpēm, nogurumu un cerībām.”
Apbalvošanas diena Jānim bijusi ļoti īpaša – divi apbalvojumi, divas atzinības, prieks un gandarījums vienlaikus. Taču līdzās priekam bijis arī pārsteigums, jo, kā viņš pats saka, gan skolā, gan visā novadā ir daudz cilvēku, kuri šādu atzinību būtu pelnījuši ne mazāk. „Taču visvairāk mani aizkustina tas, ka tieši Jūs esat mani šim apbalvojumam izvirzījuši. Jo kolēģu novērtējums tomēr ir kaut kas īpašs.”
Atskatoties uz astoņiem skolā pavadītajiem gadiem, Jānis secina, ka „labi vien ir, ka Dievs manus toreizējos plānus neņēma pārāk nopietni. Citādi es nebūtu iepazinis jūs. Paldies jums visiem un ikvienam – par uzticēšanos, par kopā būšanu un par visu, ko no jums esmu iemācījies!”
Saņemot Goda rakstu, foto - Ādažu novada dome
Apsveikumiem pievienojas arī draugi, draudzes locekļi un domubiedri, novēlot Jānim Dieva vadību visos ceļos, sīkstu pacietību, gudrību un enerģiju arī turpmākajai kalpošanai cilvēkiem.
Sandra Breidaka raksta - "Prieks par Jūsu kalpošanu Ādažos. No sirds apsveicu!"
Līga Dejus arī sirsnīgi bilst - "Jāni, sirsnīgi sveicu Tevi ar pelnīto apbalvojumu! Dieva vadību arī turpmāk visos ceļos!"
"Lai Dievs svētī arī turpmākās gaitas, dāvā sīkstu pacietību un gudrību! No sirds priecājamies kopā!" tā Marika Hudobkina