Sestdiena, 9. maijs, 2026 18:10

Madrides sporta stadionā noticis liels pasākums ar mērķi aizsāk jaunu posmu kristīgās vēsts nešanā Spānijā

Madrides sporta stadionā noticis liels pasākums ar mērķi aizsāk jaunu posmu kristīgās vēsts nešanā Spānijā
Madridē stadionā “Riyadh Air Metropolitano” noticis viens no lielākajiem evaņģēlisko kristiešu pasākumiem Spānijā. Tajā pulcējās aptuveni 35 tūkstoši cilvēku.

Pasākumā skanēja gospeļmūzika, uzstājās pazīstami slavēšanas vadītāji, notika kopīgas lūgšanas un ar uzrunām uzstājās sludinātāji. Dienas galvenais uzsvars jeb tēmas bija aicinājums pievērsties Kristum, evaņģelizācija un ticīgo vienotība ap Jēzu Kristu. Pasākumā piedalījās cilvēki no dažādām valstīm, īpaši daudz bija jauniešu. Tāpat jūtama bija arī Latīņamerikas izcelsmes evaņģēlisko kristiešu klātbūtne, kā arī bija redzami dalībnieki no Eiropas un Āfrikas.

Organizatori uzsvēra, ka pasākuma mērķis bija pasludināt Jēzu Kristu par Kungu un Glābēju un aizsākt jaunu kristīgās liecības posmu Spānijā. Atklāšanas uzrunās tika uzsvērts, ka “vienotība nav vienādība” un ka kristīgā ticība joprojām ir aktuāla mūsdienu sabiedrībā. Galvenais vēstījums bija par Evaņģēliju, Kristus darbu un nepieciešamību katram personīgi atbildēt uz ticības aicinājumu.

Viens no pasākuma centrālajiem brīzīem bija bijušā futbolista Dani Alveša liecība par ticību pēc cietumā pavadītā laika. Savā uzrunā, kurā viņš bieži atsaucās uz Bībeli, Alvešs sacīja: “Es zaudēju visu, bet, zaudējot visu, es atradu Jēzu.” Pasākums “The Change Madrid 2026” ir daļa no līdzīgu kristīgu pasākumu sērijas, kas notiek dažādās Eiropas valstīs. Pēc pasākuma organizatori sociālajos tīklos rakstīja: “Lūgšanas ir uzklausītas vakarā, kas pārveido dvēseles. Spānija, tavs laiks ir pienācis.”

