Maijā Ogres DOMS runās par brīvību no atkarībām

Lai vairotu sabiedrības izpratni par atkarībām un veidiem kā tās uzvarēt, Ogres DOMS maijā runās par tēmu "Brīvība no atkarībām".

"Ierobežojumi, stress, bailes, pārslodze un citi faktori var pamudināt mūs meklēt dažādus "mierinātājus" vai "uzmundrinātājus", kuri ilgākā laika periodā var padarīt mūs atkarīgus. Lietas, kas sākuma izskatījās nevainīgas var kļūt par mūsu lielāko murgu. Taču ir ceļš uz brīvību no visām atkarībām un tas sākas ar izpratni par savu atkarību un tās iemesliem", par maijā paredzēto tēmu izsakās Ogres DOMS vadītājs Dainis Pandars.

Konkrētais temats par atkarībām ne tikai apskatīs atkarības no azarstpēlēm, interneta, seksuālās baudas un apreibinošām vielām, bet arī ļaus dzirdēt liecības no cilvēkiem, kuri ir veiksmīgi šīs atkarības ir uzvarējuši.

Tēma "Brīvība no atkarībām" tiks apskatīta šajos datumos:

2.maijs - Kāpēc rodas atkarības

9.maijs - Azartspēļu slazds

16.maijs - Interneta tīklā

23.maijs - Intimitātes valgs

30.maijs - Apreibinošā vilšanās

Tā kā Ogres DOMS ir moderna dievkalpojuma forma, kas aicina domāt par dzīves svarīgajiem jautājumiem brīvā atmosfērā, tad patreiz spēkā esošie epidemioloģiskie ierobežojumi ļauj apmeklēt to arī klātienē, taču ievērojami mazākam apmeklētāju skaitam un tikai reģistrējoties ik nedēļu līdz sestdienas plkst. 20.00 caur vietni: ej.uz/dvkogre

Ogres DOMS notiek svētdienās plkst.10.00 Vidus prospektā 15 un tiek translēts arī tiešsaistē Youtube kanālā.

Vairāk informācijas šeit: 

Informāciju sagatavoja Ogres DOMS

