Sestdiena, 28. marts, 2026 13:24

Mākslīgais intelekts bieži kļūdaini citē Bībeli

Bībeles lietotnes YouVersion dibinātājs un vadītājs Bobijs Gruenevalds brīdinājis, ka mākslīgais intelekts (MI) joprojām nav pietiekami uzticams teoloģiskiem jautājumiem. Intervijā viņš norādīja, ka populārākie MI modeļi kļūdaini citē Svētos Rakstus vismaz 15% gadījumu, bet dažkārt pat līdz 60%. “Katrs vārds un pieturzīme ir svarīga,” uzsvēra Gruenevalds, runājot par Bībeles tekstu precizitāti.

Viņš skaidroja, ka YouVersion jau izmanto MI iekšējiem procesiem, taču apzināti izvairās no rīkiem, kas ģenerē teoloģiskas atbildes lietotājiem. Uzņēmums apsvērs šādu funkciju ieviešanu tikai tad, ja varēs garantēt augstu precizitāti un drošību. Gruenevalds arī brīdināja, ka atvērtā tipa MI sistēmas var sniegt maldinošas atbildes, kuras lietotājiem ir grūti atpazīt.

Neskatoties uz riskiem, viņš uzsvēra, ka organizācija vēlas piedalīties tehnoloģiju uzlabošanā. Vienlaikus viņš aicināja cilvēkus pašiem lasīt Bībeli un meklēt padomu pie garīdzniekiem, uzsverot, ka tehnoloģijām jāpapildina, nevis jāaizstāj ticības dzīve.

