Martā Ogres DOMS aicina izvērtēt sfēras, kuras ietekmē mūsu izvēles

Martā Ogres DOMS aicina izvērtēt sfēras, kuras ietekmē mūsu izvēles

Lai aicinātu sabiedrību domāt par to kā cilvēka personību ietekmē politika, plašsaziņas līdzekļi, izglītība un kultūra, Ogres DOMS martā runās par tēmu "Cīņa par mūsu izvēlēm"."Mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, kurā mūsu izvēles nosaka nācijas virzību un attīstības gaitu. Taču mūsu spēju izvēlēties var ietekmēt idejas, kuras mūsu dzīvē ir tikušas "iefiltrētas" caur izglītības sistēmu, kultūru, masu medijiem un valdību.

Lielākoties tās var būt labas, taču, ja mēs nemākam atšķirt, kuras no tām ir iluzoras un kuras reālas, mūsu izvēles var turpināt maldināt mūs visu atlikušo dzīvi", marta tēmu komentē Ogres DOMS galvenais runātājs Dainis Pandars.


Tā kā Ogres DOMS ir moderna dievkalpojuma forma, kas aicina domāt par dzīves svarīgajiem jautājumiem brīvā atmosfērā, tad patreiz spēkā esošie epidemioloģiskie ierobežojumi ļauj apmeklēt to arī klātienē, taču ievērojami mazākam apmeklētāju skaitam un tikai reģistrējoties ik nedēļu līdz sestdienas pl.20.00 caur vietni: ej.uz/dvkogre.


Ogres DOMS notiek svētdienās plkst.10.00 Vidus prospektā 15 un tiek translēts arī tiešsaistē Youtube kanālā.


Marta tēma "Kā uzvarēt tumšo laiku?"


07.03. – "Politisko solījumu gūstā"
14.03. – "Mediju radītā pasaule"
21.03. – "Izglītības ietekme uz cilvēka personību"
28.03. – "Kultūra kā sabiedrības spogulis"


Vairāk informācijas šeit: 

Informāciju sagatavoja Ogres DOMS

