Otrdien publicētajā ziņojumā konstatēts, ka 31% protestantu baznīcas apmeklētāju lasa Bībeli katru dienu, savukārt 30% to dara dažas reizes nedēļā.
Turklāt 14% respondentu teica, ka lasa Bībeli reizi nedēļā, 11% to dara dažas reizes mēnesī, 5% teica, ka lasa tikai reizi mēnesī, bet 9% teica, ka to dara "reti vai nekad".
Saskaņā ar Lifeway datiem, Bībeles lasīšanas rādītāji ir pieauguši salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Piemēram, 2007. gadā tikai 16% respondentu teica, ka lasa Bībeli katru dienu, savukārt 2012. gadā to darīja 19% respondentu.