Svētdiena, 22. februāris, 2026 10:27

Mazāk nekā trešdaļa baznīcas apmeklētāju katru dienu lasa Bībeli

Latvijas Kristīgais radio
Mazāk nekā trešdaļa baznīcas apmeklētāju katru dienu lasa Bībeli
Publicitātes foto
Svētdiena, 22. februāris, 2026 10:27

Mazāk nekā trešdaļa baznīcas apmeklētāju katru dienu lasa Bībeli

Latvijas Kristīgais radio

Saskaņā ar nesen publicētu “Lifeway Research” ziņojumu, mazāk nekā viens no trim protestantiem, kas apmeklē baznīcas dievkalpojumus vismaz reizi mēnesī, katru dienu lasa Bībeli.

Otrdien publicētajā ziņojumā konstatēts, ka 31% protestantu baznīcas apmeklētāju lasa Bībeli katru dienu, savukārt 30% to dara dažas reizes nedēļā.

Turklāt 14% respondentu teica, ka lasa Bībeli reizi nedēļā, 11% to dara dažas reizes mēnesī, 5% teica, ka lasa tikai reizi mēnesī, bet 9% teica, ka to dara "reti vai nekad".

Saskaņā ar Lifeway datiem, Bībeles lasīšanas rādītāji ir pieauguši salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Piemēram, 2007. gadā tikai 16% respondentu teica, ka lasa Bībeli katru dienu, savukārt 2012. gadā to darīja 19% respondentu.

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

